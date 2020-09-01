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張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後

【明報專訊】恒指昨日跌245點，收報25,177點，成交金額1817億元。中港股市先升後急回，原因眾說紛紜，包括與在印度再起衝突的消息、A股MSCI換馬等，但都不太有說服力。A股破頂後倒跌，短線是一個利淡信號，但暫時看基本因素沒有問題，中美關係也未見對股市有更大影響，加上即時市况本就波動，不見得是轉勢信號。寶勝（3813）第二季收入已回復增長，庫存也大幅改善，電商表現又理想，股價近期發力向上。

美股氣勢如虹，但全球股市不怎麼樣，日韓台股市以至英德法3地都未能破頂，反而A股走勢頗佳，近期在消費股、白酒股帶動下，無論A50指數還是滬深300指數都向上突破，創出近5年高位。昨日初段勢頭頗佳，A股破頂、港股也升破阻力，人民幣又強勢，新舊經濟股普遍向上，設局頗佳。此外，A股在高位已整固長達兩個月，MACD一直處於正數區，隨時準備發出「雙牛」的強勢向上信號，都是令人期待突破。

A股外資買變賣 港股高台跳水

午後可以說風雲變色，外資由淨買入變為淨流走，港股也高台跳水，恒指由高位急挫達670點。一方面是騰訊（0700）比較弱勢，昨日跌近2％失守上周五低位，同時友邦（1299）、匯控（0005）也偏弱。阿里（9988）也由高位回順，美團（3690）更瀉3.6％。市場現時並不太着重新舊經濟之分，又或是增長價值之別，更多是個別發展。昨日本地銀行股先升後回，但本地地產股相對較佳，新地（0016）、領展（0823）都逆市上升；ATM偏弱，但小米（1810）續破頂升4％，SaaS概念股微盟（2013）和有贊（8083）都升5％。

內銀股公布業績，上半年純利普遍錄得10％跌幅。令人擔心的是，大行高層對前景還是很審慎，農行(1288)行長張青松直言，由於經濟下行在金融領域的反映有一定遲滯，預計不良貸款的暴露也會出現一定時間延遲，未來農行依然在不良貸款方面面臨一定反彈壓力。

內銀估值雖殘 不見買盤支持

除了招行（3968）外，大型內銀股市帳率都已跌至歷史新低，龍頭的建行（0939）僅為0.56倍，股價也失守疫情底，回到2017年年初水平。估值是低殘，但市場顯然不能確定呆壞帳是否已見頂，即使各行都表示維持派息政策不變，也看不到有多少買盤支持。

寶勝減價促銷 庫存周轉大減

寶勝中期收入按年跌12.2％至117.4億元，純利更加跌97％，但以季度來看，次季收入已按年增長0.3％，較首季的-25％顯著反彈。毛利率首次季分別收窄3.1個百分點及5.7個百分點，估計是第二季度減價促銷去庫存所致，6月底庫存周轉由首季的192天下降至146天，庫存金額減少35％。

可以說，疫情帶來短暫的衝擊，集團在次季已走出困局，在庫存回落至較正常水平後，下半年有望重拾增長動力。寶勝正積極發展電商渠道，上半年電商收入佔比達16%，計劃明年線上佔比提升至20%。

[張兆聰 還看今朝]

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