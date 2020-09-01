Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年9月1日星期二
技術取勝
投資策略
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
prev
next
【明報專訊】中民航信向好趨勢不變（圖）
中國科培或反覆試高位（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
prev
next
相關新聞
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂