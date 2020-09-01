金曹：8月結算高於預期 9月初需整固

8月期指倉自17日之後見淡倉減少，24,600點支持力不錯，活躍期權盤則由23,800至26,400點調高到24,200至26,800點，8月期指結算稍高於預期25,200點報25,513點，估計9月初需要在25,000至25,500點整固。由於人民幣升到1年高位，加上有大型IPO，百勝中國（9987）食正中國「內循環」概念股，以及螞蟻集團全球最值錢科技金融「獨角獸」公司。投行應會維持9月港股氣氛，交易區間估計在24,500至26,500點區間，只要恒指能穩守50日平均線，現時約25,100點，後市突破250日均線或25,800點機會比較大。

如中國要支撐經濟增長，又要回到內地消費及增加基礎建設。因GDP組合是：GDP =C+I+G+NX。C=消費、I=資本投資、G=政府投資、NX=出口（Ex） 減入口（Im）的淨值。

8月中國官方製造業PMI只有51，稍差於前值，主因是美中關係差，歐美仍受社會衛生事件影響，表示中國工廠接訂單以增出口（Ex ）相對困難，要壓縮入口（Im）減少NX的負面影響。現在內地大力搞「內循環」或「雙循環」，將國民的消費（C）提高、增加稅務優惠及開放非戰略市場引進外來資本投資（I），增加政府開支（G），減少入口以抵消出口數字的跌幅，即將（NX）負面因素減低，不再依靠出口支撐國內經濟增長。

8月中國非製造業PMI報55.2高於前值54.2表示以消費（C）增長比較滿意，近期的消費飲食股升幅也不錯。8月中國PMI數據顯示工廠活動穩定、需求廣泛回升，建築行業PMI再度超過60，令到黑色金屬受到了支撐。突顯出政府對經濟復蘇的支持力度。不過，由於一年中這個時候的螺紋鋼庫存成長，加上出口訂單疲軟，鋼鐵行業PMI連續第3個月收縮，暗示黑色金屬市場面臨的逆風可能正在增強。洛陽鉬業在財報中表示，下半年將有超過1萬億元人民幣的政府專項債發行，預計在政府投資（G）將通過基礎設施項目支持銅消費。

中國減入口增消費加開支

另值得一提，中國商務部28日發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，由於字節跳動Tiktok在人工智能等領域有多項前沿技術，有的技術涉及調整後的目錄，所以幾乎可以肯定出售Tiktok美國或其他地區業務給微軟的談判會被叫停，微軟或許會出現較大的調整。

[金曹 期權制勝]