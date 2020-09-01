劉宇亮：9月部署三大主題

首先是恒生綜指的檢討名單已在2020年8月14日公布，9月7日正式生效，相應的港股通名單也在9月7日調整生效。港股通投資者，即是北水可以參與買賣。今年至今通過港股通淨買入的資金已經有3500億元。新貴中有一向為大熱板塊為內房物管股，投資者可在新名單中尋寶。

其次阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團已在香港、上海遞交上市申請，螞蟻科技集團招股書中指公司上半年收入725億元人民幣，按年增38%；上半年盈利219億元人民幣，按年大增10.5倍。有傳螞蟻集團以2250億美元估值上市；另外平保（2318）旗下網絡投融資平台陸金所，有傳已秘密申請在美國上市，並計劃於今年內完成。

分拆上市可以改善母公司的資產流動性，子公司將具有相對更加獨立的財務，需要定期公布業績，如子公司屬於高增長業務，更加可以以高市盈率定價，有助釋放潛在價值，母公司亦可以獲得大量的套現收益，所以分拆上市往往給母公司帶來炒作題材。

「中國製造」主題當炒

第三，國家主席習近平兩會期間提出，要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。其後在7月30日的中共政治局會議，「內循環」被再度重提，明顯是為今年10月份第十九屆五中全會制定「十四五」規劃鋪路，明顯中央政策要要推動。其實「內循環」是指由生產、供應、專業服務等全方位由國內支撐，發揮龐大的內需市場。加上「金九銀十」、「國慶黃金周」、「雙11」等消費旺季，多個炒作主題下，「中國製造」主題定必當炒。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]