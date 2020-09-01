陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹

今次政策聲明，有兩大修改。一是聯儲局關注失業率會先於通脹，二是通脹率從不超越2%修改為「平均」通脹不超越2%。美國聯儲局自沃爾克（1979-1987）至今，都是盯着通脹率來釐定利率，失業率只是次要問題。在2012年伯南克時代，聯儲局公告第一份「長期目標及貨幣政策策略聲明」（Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy），是伯南克繼任人耶倫負責。聲明明確表示，聯儲局的利率政策是要把通脹率控制在2%；影響就業因素很多，聯儲局只有大概的框架。今次修改聲明，就業情况（失業率）成為聯儲局首要關注的經濟要素。聯儲局的利率政策，要兼顧「就業最大化」及物價穩定。

不利債券投資 資產膨脹將現

聯儲局提出要關注就業情况，明顯是擔憂美國未來10年的經濟不濟。新冠肺炎已經令美國經濟陷入戰後最嚴重衰退，第二季GDP倒退31.7%（8月27日修訂數據），7月份失業率是二戰後新高的10.2%。美國新冠肺炎疫情未受控，專家估計疫苗也難遏止新冠肺炎擴散。最近發現的二次感染個案，更讓人擔心這個病毒不斷變異、人體難以免疫的問題。聯儲局要保就業，便要長期維持寬鬆貨幣政策，利率長期偏低、貨幣大量供應、銀行借貸容易、融資成本大減。政府財政政策也要配合，像大幅減稅、增加基建、增加社會福利及津貼等措施。

2008年金融海嘯，聯儲局在2009年3月開始寬鬆貨幣政策，市場利率處於歷史低位，但不見通脹重臨。今年第二季經濟差，那3個月的通脹率都在1%以下，最新的數據（7月）才回升到1.0%。聯儲局認為，未來10年美國經濟局面，是經濟缺乏動力、市民缺乏購買力，即是類似過去10年的經濟低增長、通脹似有若無。

貧富差距恐進一步拉開

聯儲局新政策，對投資者的信息很清晰。聯儲局放棄關注通脹率，預示長債孳息會上升。短債利率緊貼央行利率政策，會長期處在低利率環境，利率在通脹之下，即是負利率。如此局面，很不利債券投資。低利率而通脹有上調壓力，會出現資產膨脹（asset inflation）的現象，即是任何有價資產都會升值。這包括股票、貴金屬、房地產（除非供應大增）、古董、藝術品等等。

資產膨脹，是有產者得益、無產者受損，結果是富者愈富、貧者愈貧，遲早成為社會甚至政治問題。金融海嘯引起的問題，依然沒有解決。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]