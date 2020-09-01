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失業率飈 星收緊輸入外勞

【明報專訊】英國《金融時報》報道，隨着新加坡失業率飈升，當地政府上周宣布收緊對輸入外地員工的要求，將外籍專業人士申請就業准證（EP）的最低工資要求，上調15%至每月4500坡元（約2.56萬港元），是今年以來第二次提高有關門檻，以增加當地市民的就業機會。此外，政府更首次針對特定行業推出的工資要求，如金融從業者月薪必須不低於5000坡元。

最低月薪上調15%至2.56萬港元

隨着全球疫情持續蔓延，新加坡經濟陷入衰退，今年次季失業率已上升至接近4%，創逾10年以來新高。報道引述新加坡國立大學管理學院學者Ravi Chandran表示，有關措施將影響有意僱用外地員工的企業，並且影響其在就業准證的更新，又指即使符合工資標準，亦不一定確保可以取得就業准證。報道又指，新加坡宣布有關措施的時機，正值是中央在香港推出《港區國安法》後，部分貿易及金融人士正在亞洲尋找取代香港作為新基地之時。

由於新加坡長期以來具有低稅及高生活水平等優勢，成為許多外地人進駐亞洲的據點之一，然而當地近年持續加大對申請就業准證的限制，鼓勵企業優先考慮僱用本地人，另外更有配額限制，以確保企業的本地及外地員工比例保持平衡。報道引述一名任職於科技及金融服務聘僱公司的經理指出，已看到企業增加僱用本地人的趨勢，由於要冒着申請不被通過的風險，許多企業已開始避免申請就業准證，但他覺得，從事零售或市場營銷的馬來西亞，及中國籍員工或將受到較大影響。

（綜合報道）

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