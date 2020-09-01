股神入股五大商事股 日股漲逾1％

成三菱商事第二大股東

巴郡表示，在過去一年購入伊藤忠、丸紅、三菱、三井及住友商事股份，當中除在丸紅持股5.1%之外，其餘皆持股5%，並會作長線投資，亦會伺機增持，除非得到股東同意，否則在該等商事股投資不會超過9.9%股權。巴菲特解釋，5家商事股在全球有很多合作項目，他期望這能夠帶來互惠作用。巴郡高調宣布購入五大日本商事股份前，去年9月曾經發行40億美元等值的日圓債券為此作部署，最新其發行的日債總值6255億日圓，由2023至2060年到期不等。《CNN》引述澳洲AxiCorp首席環球市場策略師Stephen Innes表示，相信巴郡此舉嘗試用作對冲處於弱勢的美元。巴郡完成購入五大商事股後，晉身為三菱商事第二大股東，亦成為丸紅、三井及住友第三大股東，及位列伊藤忠的第四大股東。

蘋果特斯拉拆細後續大漲

此外，歐美市場昨晚普遍疲軟，截至昨晚香港時間晚上10時，美國三大指數除納斯達克在開市早段繼續揚升34點，高見11,729點之外，道指及標普500指數分別跌172點及2點。另蘋果公司及特斯拉（Tesla）昨晚開始拆細股份買賣，至今晨零時兩者股價分別抽高3.7%及8.2%。

（綜合報道）

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