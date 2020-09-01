中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數

收購大熱微軟甲骨文早段俱跌

收購TikTok大熱的微軟及甲骨文，昨晚開市初段股價分別跌1.4％及跌1％。字節跳動昨日發表聲明表示，公司將嚴格遵守中國商務部和科技部對人工智能技術出售實施的新限制，公司需要獲得中國政府批准才可以出售TikTok美國業務。由於中國的審批需時，有關交易可能會拖延至11月的美國大選後。

聲明所指的新限制，是中國商務部上周五晚突然公布修訂「禁止出口限制出口技術目錄」，這是12年來首次修訂目錄，其中新增23個項目；根據規定，如要出口目錄中的技術不僅要得到中國批准，且初步審批最長可能要30天。

指審批需時 售美業務或延至大選後

官媒亦不掩飾新修訂將左右TikTok交易。《新華社》於翌日撰文引述中國對外經貿大學國際貿易教授崔凡表示，修訂中新增關於數據分析的個性化信息推送服務技術及人工智能技術，都適用於TikTok的交易。

官媒：字節跳動靠內地技術支撐

崔凡又指出，中國在技術進出口管理中嚴格禁止強制技術轉讓，而字節跳動的國際業務能夠取得快速發展，依靠的是內地強大的技術支撐。因此他建議字節跳動要認真研究，慎重考慮是否需要暫停洽售，以履行好法定申報程序，然後再視情况採取進一步行動。

中國外交部發言人趙立堅昨日重申，修訂目錄主要目的是規範技術出口管理，促進科技進步和對外經濟技術合作，維護國家經濟安全，對企業具體營運不作評論。

目前微軟伙沃爾瑪，以及甲骨文牽頭財團均有意收購TikTok美國業務，但最新情况下談判已添變數。《華爾街日報》引述知情人士表示，字節跳動原本預計在上周六挑選一個財團獨家談判，但計劃已因上周五晚中國的新限制而延期。不過，雖然TikTok快速完成交易的計劃已偏離正軌，但談判未到擱淺地步，只是各方都要權衡新規的影響。

但要注意的是，雖然字節跳動聲稱交易可能要延至11月3日美國大選後才有結果，但其實美國總統特朗普於8月14日簽署的行政命令，對TikTok交易期限已是設在90日內，亦即最後限期是11月12日；不過，8月6日簽署的另一項有關美國個人與企業不得與TikTok有生意往來的行政命令則會在9月20日執行，同時特朗普亦曾表明，如不出售TikTok，就會禁止其美國業務。

（綜合報道）

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