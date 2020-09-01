經濟

國美虧損擴大至27.56億

【明報專訊】新冠肺炎疫情拖累下，零售業表現大受影響。國美零售（0493）上半年收入按年跌44.4%至190.75億元（人民幣，下同），期內虧損由去年的6.21億元，擴大至27.56億元。該股昨天績前收報1.11元，跌2.63%。

收入按服務類型劃分，以線下形式銷售電器及消費電子產品收入按年下滑42.4%至18.84億元；線上形式銷售僅得2.33億元，按年挫85.4%。國美指出，第二季借助線上直播等方式，推動收入由首季按年跌61.48%，收窄至跌26.32%；但因綜合毛利率按年跌6.28個百分點至11.65%，集團稅後終轉盈為虧。

公司指出，社群+國美App的交易總額（GMV）按年增70%，社群數量升40%至20萬以上，觸達用戶按年增長65%至6,600萬以上。

新百貨盈警：全年虧損不少於4.8億

另外，在內地經營連鎖百貨店的新世界百貨（0825）昨天發盈警，料截至今年6月底止全年虧損不少於4.8億港元；對上一年則錄3300萬港元盈利，主要因為確認於中國百貨店業務的資產大幅減值虧損、投資物業公平值虧損，以及集團因疫情而收益下降。

該股昨天績前收報1.27元，跌1.55%。集團表示，受新冠肺炎疫情影響，引致內地零售業務整體放緩，今年初旗下部分內地百貨店短暫關閉，即使中國情况有所改善，但消費者情緒仍然謹慎。

上 / 下一篇新聞

撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對