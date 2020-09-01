國美虧損擴大至27.56億

收入按服務類型劃分，以線下形式銷售電器及消費電子產品收入按年下滑42.4%至18.84億元；線上形式銷售僅得2.33億元，按年挫85.4%。國美指出，第二季借助線上直播等方式，推動收入由首季按年跌61.48%，收窄至跌26.32%；但因綜合毛利率按年跌6.28個百分點至11.65%，集團稅後終轉盈為虧。

公司指出，社群+國美App的交易總額（GMV）按年增70%，社群數量升40%至20萬以上，觸達用戶按年增長65%至6,600萬以上。

新百貨盈警：全年虧損不少於4.8億

另外，在內地經營連鎖百貨店的新世界百貨（0825）昨天發盈警，料截至今年6月底止全年虧損不少於4.8億港元；對上一年則錄3300萬港元盈利，主要因為確認於中國百貨店業務的資產大幅減值虧損、投資物業公平值虧損，以及集團因疫情而收益下降。

該股昨天績前收報1.27元，跌1.55%。集團表示，受新冠肺炎疫情影響，引致內地零售業務整體放緩，今年初旗下部分內地百貨店短暫關閉，即使中國情况有所改善，但消費者情緒仍然謹慎。