「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%

收入增16% 歸因恐慌搶購

期內日清食品收入增加15.9%至17.354億元，主要歸因於恐慌搶購，令香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加， 這反映「宅經濟」帶動的額外需求。期內毛利率升1.7個百分點至33.9%。主要因水電煤等費用減少，主要原材料價格保持穩定，以及香港產品組合的變化。經調整EBITDA增長34.9%至3.107億元。

上半年來自香港業務收入增加13.1%至7.086億元。目前來自香港業務的收入佔集團收入的40.8%，按年跌一個百分點。分部業績則大增66.8%至9790萬元，主要由於上半年收入激增及較少投放廣告及促銷活動。

內地業務連續3年雙位數增長

中國內地業務則第三年保持雙位數增長，上半年收入增加17.8%至10.268億元，分部業績增長43.7%至1.428億元。主要歸因於收入自然增長的強勁表現，以及廣告及促銷費用的減少。

上海的新合營分銷業務已如期於4月開始營運，並於第二季帶來收入增加。