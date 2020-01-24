恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％

明報記者 方楚茵

恒大上半年營業額2666.3億元，升17.5%；毛利率按年跌9個百分點至25%。上半年合約銷售額為3488.4億元，按年升23.8%。

副主席：分拆物管降負債率19百分點

近期市場關注內地監管部門擬嚴控房企融資槓桿，並劃下「三道紅線」指標。恒大一向是負債率高，多家券商測算過恒大屬於盡踩三道紅線的「紅檔」企業。夏海鈞指出，單是物管業務金碧分拆上市已可將淨負債率降低19個百分點，未來仍會將其他資產分拆上市，以釋放價值。同時集團有信心能完成6500億元售樓目標，內部目標更達8500億元，會增加回籠以降負債，料下半年負債率會大幅下降。夏海鈞強調，恒大會堅決支持房地產調控，並嚴格向指標靠攏，維持「高增長、控規模、降負債」的目標。

指有信心完成全年售樓目標

集團又提到，在今年初受疫情影響，公司擔心資本市場出現問題，率先發行了60億美元債，但3月打後判斷疫情已基本可控，故又提出要降債目標，上半年減少了總債務400億元，全年預計可減1000億元。集團下半年會力爭回款3800億元。

不過，雖然近年恒大不時提出降負債目標，更在2017年開出要「三低一高」的目標，希望2020年中期淨負債水平降至70%，截至6月底的中期集團負債率相信仍近200%。

管理層稱，首7個月累計合約銷售金額約達3991.4億元，上半年去化率大約是56%，下半年尚有9000萬平方米，按每平方米銷售均價約9000元計，只要37%去化便能實現全年目標6500億元，若按上半年去化率56%計，更達到8000億元。

上半年已售未入帳銷售額為5000億元，假設下半年竣工交樓3900億元、可實現390億元利潤，連同上半年的192億元，全年可達600億元利潤。