受惠IPO 港元存款7月升4.2%

港元貸存比率降1.4個百分點

之前市場有揣測指7月初港區國安法實施後或會觸發走資，但金管局昨天稱，7月存款及貸款的上升，主要由於新股認購活動所致；由於港元存款升幅較港元貸款大，7月底港元貸存比率按月下降1.4個百分點至85%。

另外，7月份新申請貸款個案錄得13,246宗，按月減少4.2%；新批出的按揭貸款額為430億元，按月減少9.8%，當中涉及一手市場交易所批出的貸款減少2%至82億元，涉及二手市場交易所批出的貸款減少12.3%至297億元，至於涉及轉按交易所批出的貸款則減少6.3%至50億元。

新取按揭貸款額按月增7.3%

同月，新取用按揭貸款額按月增加7.3%至314億元；未償還按揭貸款總額按月增加0.9%至1.53萬億港元；按揭貸款拖欠比率維持在0.04%，經重組貸款比率維持在接近0%。