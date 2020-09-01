經濟

潤地正式遞表 分拆華潤萬象

【明報專訊】早前華潤置地（1109）披露分拆旗下物業管理業務上市後，昨日公布旗下華潤萬象生活已正式遞交上申請，據初步招股文件，集團2019年全年及今年上半年溢利為3.65億元及3.39億元（人民幣．下同），分別跌13.7%及增加76.1%，核心利潤分別為3.29億元及3.61億元，分別升74.9%及103.4%。

上半年核心利潤3.61億 升103％

華潤萬象生活在2019年及2020年上半年收入為9.42億元及7.55億元，分別按年升41.6%及59.1%，其間毛利率為18%及24.1%，上升主要是由於商業運營及物業管理服務分部貢獻的收入增加，而該分部的毛利率高於住宅物業管理服務分部。

截至今年6月底止，集團提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.066億平方米，提供商業運營服務的購物中心建築面積約560萬平方米。

集資主要用作擴大物業管理和收購

華潤集團及潤地，本身就是華潤萬象生活的兩大客戶，在2019年及2020年上半年分別佔總收入的32.3%及36%。集團今次上市集資主要用於擴大物業管理和商業運營板塊業務規模的戰略投資和收併購，以提供更加多樣化服務，並擴大地理分佈、市場份額以及物業管理組合；涉及增值服務和上下游產業鏈的戰略性投資；投資信息技術系統和智能化社區等。

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