經濟

百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股

【明報專訊】香港年內出現第3隻第二上市巨型新股，但並非科技概念股，而屬傳統餐飲行業。美國餐飲巨頭百勝餐飲（Yum! Brands）早年分拆經營內地連鎖食店的百勝中國（Yum China）（9987）昨日公布，將發售4191萬股，發售價最高468元，今日起招股。國際配售佔96%，公開發售佔4%，預料最多可集資196.1億元。若最終上限定價，將成為近年每股價格最高的新股。

明報記者 馬迪帆

百勝中國入場費23,635.8元，每手價格貴絕今年新股。將於本周五（9月4日）中午12時截止招股，同日定價。百勝中國8月以來累升8.2%，昨夜美股早段升逾3%。百勝本次亦未有拆細美股，美、港價格為「一兌一」，二者可自由轉換。股份將於下周四（9月10日）掛牌。

發售價最高468元 集資196億

百勝中國擁有於中國經營必勝客（Pizza Hut）、KFC、塔可鐘（Taco Bell）特許經營權，旗下有內地品牌如小肥羊、黃記煌。公司昨日指出，集資額將用於擴張及深化餐廳網絡，投資於數字化、供應鏈、優質資產等， 以及一般資金。公司披露，截至今年6月底，公司擁有9954 家餐廳，覆蓋中國逾1400 個城鎮。

中國經營必勝客KFC塔可鐘等

另外，昨日有兩隻小型股份開始招股，為澳門工程股濠江機電（1408）及內地個人護理電器設計商科利實業（1455），分別擬於9月11日及15日掛牌。濠江機電擬發售1.25億股，招股價介乎1元至1.2元，最多集資1.5億元。每手2000股，入場費2424.19元。

科利實業發售3.125億股，招股價範圍為0.4元至0.6元，最多集資1.875億元。每手5000股，入場費3030.23元。公司設計及銷售美髮、美容產品，如直髮器等。兩新股均將於本周四（9月4日）中午12時截止認購。

中概股中通快遞 擬第4季來港上市

此外，路透旗下IFR昨日引述消息人士指出，現時於紐交所掛牌的中通快遞（ZTO Express）擬於今年第四季來港上市，發行規模約20億美元（約156億港元）。消息指出，中通正與包括高盛在內的投行合作。中通快遞對報道未有置評。

上 / 下一篇新聞

撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力
恒指牛熊線得而復失
恒指牛熊線得而復失
李嘉誠父子業績後13次增持長實
李嘉誠父子業績後13次增持長實
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
中銀料下半年信貸成本淨息差受壓
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
正利造市案 證監取逮捕令追緝兩疑犯
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
潤地正式遞表 分拆華潤萬象
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
受惠IPO 港元存款7月升4.2%
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
恒大：分拆賣樓降負債 負債率料近200%惹關注 本業少賺37％
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
「宅經濟」帶動 日清中期多賺34%
國美虧損擴大至27.56億
國美虧損擴大至27.56億
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中旅轉蝕5.26億 強調無裁港員工
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
中國擴限售科技範圍 TikTok賣盤添變數
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
股神入股五大商事股 日股漲逾1％
失業率飈 星收緊輸入外勞
失業率飈 星收緊輸入外勞
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
陳茂峰：聯儲局政策更弦易轍 失業率問題重於通脹
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
張兆聰：寶勝炒復蘇 中線追落後
劉宇亮：9月部署三大主題
劉宇亮：9月部署三大主題
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
金曹：8月結算高於預期 9月初需整固
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
薛偉傑：馬斯克新公司構思 比移民火星更瘋狂
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
技術取勝：吉利汽車交易區間望上移
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
香港寬頻「保就業」 款項全數發予員工
樂歌平保資管投資會鬧翻
樂歌平保資管投資會鬧翻
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
劉思明：航運物流偏強 中外運低位欲動
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
周顯：小米大升 證沈大師真功夫
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
湯文亮：從失業率看香港老闆良心
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
差估署7月樓指跌0.5% 5個月最差 未完全反映第三波疫情影響
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
傲瀧3房1900萬沽 3年實蝕一成
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
三入伙新盤旺租 8月共錄逾300宗租賃
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
緹山8月連沽5伙 套現5.7億
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
米蘭站28萬租海防道舖 低舊租六成
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對
顯達俱樂部縮規模建458伙 規劃署不反對