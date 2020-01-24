百勝中國今起招股 入場費23635元 貴絕今年新股

明報記者 馬迪帆

百勝中國入場費23,635.8元，每手價格貴絕今年新股。將於本周五（9月4日）中午12時截止招股，同日定價。百勝中國8月以來累升8.2%，昨夜美股早段升逾3%。百勝本次亦未有拆細美股，美、港價格為「一兌一」，二者可自由轉換。股份將於下周四（9月10日）掛牌。

發售價最高468元 集資196億

百勝中國擁有於中國經營必勝客（Pizza Hut）、KFC、塔可鐘（Taco Bell）特許經營權，旗下有內地品牌如小肥羊、黃記煌。公司昨日指出，集資額將用於擴張及深化餐廳網絡，投資於數字化、供應鏈、優質資產等， 以及一般資金。公司披露，截至今年6月底，公司擁有9954 家餐廳，覆蓋中國逾1400 個城鎮。

中國經營必勝客KFC塔可鐘等

另外，昨日有兩隻小型股份開始招股，為澳門工程股濠江機電（1408）及內地個人護理電器設計商科利實業（1455），分別擬於9月11日及15日掛牌。濠江機電擬發售1.25億股，招股價介乎1元至1.2元，最多集資1.5億元。每手2000股，入場費2424.19元。

科利實業發售3.125億股，招股價範圍為0.4元至0.6元，最多集資1.875億元。每手5000股，入場費3030.23元。公司設計及銷售美髮、美容產品，如直髮器等。兩新股均將於本周四（9月4日）中午12時截止認購。

中概股中通快遞 擬第4季來港上市

此外，路透旗下IFR昨日引述消息人士指出，現時於紐交所掛牌的中通快遞（ZTO Express）擬於今年第四季來港上市，發行規模約20億美元（約156億港元）。消息指出，中通正與包括高盛在內的投行合作。中通快遞對報道未有置評。