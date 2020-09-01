經濟

瑞銀前客戶經理違規 禁返業界8月

【明報專訊】證監會昨日公布，禁止瑞銀（UBS）香港分行前客戶顧問羅美子重投業界，由8月29日起至明年4月28日止，為期8個月。證監會指出，經調查發現羅美子處理負責信託的一項客戶請求時，曾擅自偽造客戶授權信，誤導受託人。

偽造客戶授權信 誤導受託人

根據紀律行動聲明，羅美子曾負責管理一個信託帳戶，於2017年7月，羅美子的助理發送電郵予受託人，要求受託人將帳戶內240萬美元（約1872萬港元）兌換成歐元，並買入某隻基金，並附上客戶授權信。

但羅美子隨後又向受託人發出電郵，要求將兌換額提升至243.6萬美元（約1900萬港元），並附上具有客戶簽名的第二封信。

羅美子後來向信託公司職員解釋，前後兩封電郵兌換額有3.6萬美元（約28萬港元）差異，是購買該基金的1.5%前期佣金率，而財產授予人已同意購買該基金及有關的佣金率，但信託公司職員仍感覺事件欠妥，遂即日上報予上司，信託公司然後將事件通知羅美子的上司，最終瑞銀內部亦對事件進行調查。

證監會指出，此案是由金管局轉介予證監會跟進。於瑞銀的內部調查中，羅美子承認第二封信屬偽造，而簽署頁則是掃描了第一封信的簽名再附於信內。

證監：持牌人資格受質疑

證監會認為，羅美子以不誠實的態度行事，令她作為持牌人或註冊人的適當人選資格受到質疑，不過考慮到受託人的決定並未受羅的行動所影響，無證據顯示羅因其行為而得益，亦無證據顯示客戶因其行為而蒙受損失，加上羅美子以往並無遭受紀律處分的紀錄等其他因素，相信8個月的禁止期為適當的處分。

相關字詞﹕禁重投業界 證監會 羅美子 偽造書信 瑞銀

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