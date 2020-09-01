經濟

中銀料下半年信貸成本淨息差受壓

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，中銀香港（2388）風險總監卓成文表示，目前疫情對宏觀經濟影響仍存在不確定因素，估計該行下半年信貸成本仍有一定壓力，但強調有信心該行的整體信貸質素，將維持市場較良好水平。

中銀上半年純利跌11.9%至152.09億元，期內淨息差收窄15個基點至1.5厘，貸款及其他帳項減值準備淨撥備按年增加82.8%至13.11億元。卓成文表示，目前受疫情影響的主要行業包括航空、貿易、旅遊等，所涉貸款總額約1600億元，佔整體貸款組合僅約一成，當中中小企客戶的不良貸款率為0.52%，撥備覆蓋率達160%。他相信隨着疫情逐漸受控，下半年有信心將不良貸款率維持在市場較優水平。他又強調，今年「不裁員、不凍薪」，至於未來是否增加人手，則要視乎業務發展需要。

上半年減值撥備增逾八成

中銀香港財務總監隋洋表示，受市場利率回落影響，預期下半年淨息差會持續受壓，但她認為，直至第四季利率的下降空間有限，該行會繼續鞏固存款增長，並在貸款結構作出調整，改善貸款收益率，從而緩解市場利率下跌的影響。至於派息水平，她指出，由於低息環境持續及經濟下行等，將對銀行構成壓力，該行需保留足夠資金應對經濟的不確定性，下半年的派息水平將會綜合銀行盈利、經濟環境及監管機構等因素而釐定。

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