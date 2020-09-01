經濟

恒指牛熊線得而復失

【明報專訊】受到內銀股公布中期業績後股價向下拖累，加上內地的8月份製造業採購經理指數（PMI）只為51，較預期的51.2差，港股昨日先升後倒跌。

恒指早段高開後創出個半月高位，高見25,847點，一度重上250天線（俗稱牛熊線）25,779點。午後卻因為A股由升轉跌，港股亦在收市競價時段期間明顯向下，以全日低位收市，報25,177點，成交額達1817億元，較上周五增加165億元。恒指夜期跌勢未止，至11時報24,968點，低水209點。

藍籌內銀全線挫 工行瀉3.6%最傷

在恒指佔上三席的內銀股包括建行（0939）、中行（3988）及工行（1398）全線向下，跌幅最大的為工行，「插水」3.6%，共拖累恒指跌93點，重磅股騰訊（0700）跌1.85%，亦扯跌大市55點。雖然內銀普遍向下，但是二、三線城商行錦州銀行（0416）大升39.5%成為「異數」。

另強勢的港交所（0388）升2.8%，及將落實回歸A股上市的吉利汽車（0175）抽高4%，稍紓港股跌勢。

二三線工程股遭洗倉 恒益跌近九成

不過，多家二、三線工程股則遭洗倉，在8月中曾發公告可能涉及賣盤的恒益（1894）跌幅最大，全日大跌89.3%至0.61元，成交額高達2.45億元。另一工程股光榮控股（9998）亦急跌43.8%至0.27元，成交額增至1480萬元。

金管局再入市 沽11.63億港元

另在多家新股如百勝中國等來港上市，資金持續湧入香港市場，港元滙價昨日再度觸發強方兌換保證7.75水平，金管局再度向市場沽出11.63億港元。本港銀行體系總結餘周三升至1941.9億元。

匯豐發表最新的亞洲策略報告指出，預期息率處於低位較長時間，給予香港、韓國及菲律賓優於大市評級，對中國市場持中性態度。給予大價股騰訊、平保（2318），及中小型股份如時代中國（1233）、特步（1368）、偉能（1608）及威勝（3393）「買入」評級。

相關字詞﹕光榮控股 恒益 吉利汽車 港交所 錦州銀行 工行 中行 建行

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