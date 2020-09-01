經濟

撥備大增恐礙派息 內銀股急跌 中行：檢討派息比率 農行：明年盈利仍有壓力

【明報專訊】新冠肺炎打擊中國經濟，加上受命向中小企提供延期還息還本等信貸優惠措施，令多家大型內銀信貸撥備急增，日前公布的上半年盈利錄得一成跌幅，為10年來最差的半年表現，昨日內銀股價普遍跌3%（見表）。各家大型內銀管理層昨日俱表示，下半年貸款質素和淨息差仍面臨壓力，農業銀行（1288）行長張青松更明言，下半年以至明年面對複雜的經營環境，盈利增速有進一步下行的壓力。

明報記者 歐陽偉昉

雖然中國經濟在第二季開始回穩，不過張青松表示，經濟下行影響反映在貸款質素上會有滯後，加上宏觀經濟政策對企業提供短期支持，預期有不良貸款會延遲出現，未來銀行會面臨不良貸款反彈的壓力，餐飲、旅遊、娛樂等受疫情影響行業，以及較依賴外貿的製造業存在較大的不確定。企業扶助政策退出後，亦會出現資產質素波動。

農行：貸款質素變壞滯後經濟

因為不良貸款延遲暴露，張青松表示，該行會根據需要，遵照政策要求繼續增加撥備，對當期利潤造成壓力。此外，張青松指淨息差也有下行壓力，向企業讓利下，今年銀行現存貸款定價利率向市場報價貸款利息（LPR）轉換，市場利率下行將減少息差，手續費也要在現有的基礎上繼續減低。建設銀行（0939）首席風險官靳彥民則表示，不良率和不良貸款餘額會平穩上升，對利潤不會有太大影響。

銀行不良貸款增加，同時需支持貸款增長，市場關注銀行資本狀况，交行（3328）上周五表示要研究分紅問題，保留更多利潤用於資本補充。中國銀行（3988）風險總監劉堅東表示，國內外形勢變化為中國銀行業帶來空前壓力和挑戰，派息比率要考慮多方因素。不過，建行行長劉桂平表示沒有調整派息的計劃。

李聲揚：讓利或影響借貸條件

雖然內銀業績倒退在市場預期以內，不過昨日股價仍然偏弱，郵儲銀行（1658）跌8.48%。康證投資研究董事李聲揚認為，內銀不只面對撥備問題，政府要求銀行向企業讓利，或影響日後銀行向企業借貸的條件，甚至貸款核銷等。他指沽出內銀的主要是機構投資者，過去數年內銀每年盈利仍有單位數增長，不過今次即使明年也有倒退機會，若資金需要配置中國股票，會換馬至盈利有正增長的科技、醫療、消費等行業。今年內銀跑輸大市，他認為及後會落後得更為嚴重。

高盛報告指出，內銀上半年撥備高於該行預期，不過同時也減輕了下半年的撥備壓力，有助自今年下半年出現盈利增長。該行以撥備覆蓋率、90日逾期貸款和撥備前資產回報率計算，認為招商銀行（3968）、建行和郵儲行會在不良貸款情况不明朗下，較有防守力。

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