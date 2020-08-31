臨近退休 選側重保證回報年金

明報記者 龍彩霞

各種保險產品所提供的保障並不完全相同，在退休後，如閣下想在一個指定的年期，或者直至終老有穩定的入息，以保障或幫補生活，年金計劃可以發揮一定作用。年金計劃所繳付的保費，連同有關計劃的保證和非保證回報（如有），可為受保人在日後退休帶來一筆相對穩定的現金收入。

年金儲蓄成分高 非人壽保險替代品

年金計劃有人壽保險的成分，傳統上年金計劃的儲蓄成分較高，人壽方面的身故賠償保障相對會低於其他的人壽保險產品，投保人不應視作人壽保險的替代品。李澄幸表示，現時大部分投保人都視年金為準備退休生活開支的產品之一，惟現時保證息率偏低，不少保險公司在設計產品時在保證部分利息偏低，而非保證部分則屬未知數，難以預計將來提取年金時，實際派發年金是否與預期相若。故李澄幸表示，投保人可以參考分紅實現率（Fulfillment Ratio），即保險公司能否完全兌現有關產品於當初所承諾的非保證回報部分，保險公司必須於其網頁刊登有關產品的分紅實現率。分紅實現率愈接近100，即代表保險公司愈能兌現當初就非保證回報部分的回報承諾。如果分紅實現率等於或高於100，則代表保險公司能夠完全兌現，甚至高於當初所作出的回報承諾。相反，反之亦然。此外，有公司推出投資組合以股票成分較高，希望藉以迎合年輕一族較進取投資回報。

年金外 增多元化投資對抗通脹

年金作為退休策劃工具，有其獨特功能，可保「長壽風險」，保證有基本收入支持退休生活。產品設計五花八門，累積期和年金領取期的長短、受保人年齡、保單貨幣等因素都影響保單回報。李澄幸表示，除了比較產品的細節外，配合自身的需要，整體理財規劃也很重要。

年金非單純的投資產品，不能只比較所謂的回報，同時，保證部分的回報是保險公司承諾給予，但可能會設有附帶條件，非保證部分回報會受投資回報因素影響，所以不應視為必然。不過考慮到這是一個長期的計劃，總不能不考慮通脹，通脹將令年金的購買力下降。所以，年金宜作為整體退休組合的一部分，仍然需要保留一部分作其他的投資以對抗通脹。

另外，投保人要留意年金的供款期及入息期，確保退休前完成所有年金保費供款，選擇入息期時亦應注意是否太短，是否能充分發揮對冲「長壽風險」的目標。如閣下想早為自己退休生活作準備，可先從股票或外幣等投資滾存回報。若承受風險較低的人士可以選擇債券等波動性較低產品。在接近退休之齡便可以選擇投保一筆過年金計劃，以收取定額生活費，從而保障自己生活質素。要留意，年金是一種長期的保險產品，一旦購買後，不能夠隨時取回款項。故投保人需確保自己有能力繳付保費，如選擇分期繳付保費，有關的供款期可以是數年或長達20年。所以建議退休前未雨綢繆，趁尚有穩定收入時，考慮年金計劃。如受保人突然間急需現金，中途退保，受保人能取回的金額或會低於已繳付的保費。不過突如其來的資金需要，比如醫療，仍然需要從其他產品及規劃解決，比如預保資源予保險規劃及應急錢。

[退休綢繆]