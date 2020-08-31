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君傲灣量升價跌 呎價回落6%

【明報專訊】樓市氣氛隨新冠肺炎疫情稍趨緩和回升，但經濟前景未明朗，市場仍以低市價成交為主。將軍澳君傲灣於8月份首26日累錄約9宗成交，為屋苑9個月以來最多，但平均實呎則回落至16351元，按月跌6%。區內代理表示，買家入市態度審慎，令部分業主擴大議價空間，促使市場出現較低價成交。

明報記者 歐陽慧恩

中原高級分區營業董事柯勇表示，君傲灣8月成交以1000萬元以下單位為主，其中3座中層J室，實用619方呎3房間隔，以930萬元成交、實呎15024元，較市價低約3%，並為屋苑近3個月以來，成交呎價最低個案。原業主2005年以347萬元購入上址，現帳面獲利583萬元，升值近1.7倍。柯指出，疫情雖於本月中已有回穩迹象，但交投仍受限聚令影響，相信有關措施放寬後，屋苑交投將能進一步增加。

3房呎售1.5萬 3個月低位

另向來盛產居屋王的鰂魚涌康山花園，亦錄低市價成交。市場消息指出，屋苑4座極低層H室，實用431方呎2房間隔，近日於自由市場以620萬元易手、實呎14385元，該戶型屬屋苑最細，加上今年未有同類未補地價市場成交，故成交價暫時為屋苑今年最低紀錄。原業主早於1986年以25.61萬元未補地價一手購入，現以遺產物業形式轉售，估計連同補地價費用，34年期間亦升值多倍。此外，沙田九肚山玖瓏山再錄實蝕個案。土地註冊處資料顯示，天瓏閣第1座中層F室，實用650方呎2房間隔，於本月中以800萬元易手、實呎12308元。原業主2014年底以約780萬元入市，帳面雖賺20萬元或2.5%，但若連同入市稅項及雜費計，預料實蝕約17萬元或2％離場。

玖瓏山兩房業主損手17萬離場

粉嶺花都廣場近日新錄撻訂重售個案，中原區域營業經理陳夑佳指，屋苑2座中層C室，實用413方呎，2房間隔，以528萬元沽出、實呎12785元，貼近市價水平。據悉，該單位原於7月以同樣價錢沽出，惟新買家因按揭問題而撻訂，原業主期後將單位重新放盤。原業主2013年以275萬元購入上址，帳面賺253萬元或約92%。

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角曼克頓山2座高層A室，實用1593方呎4房雙套間隔，以4000萬元連1個車位沽出，實呎25110元。資料顯示，該單位對落數層、為同類單位的2座高層A室，面積間隔相若，於上月初以3568萬元連車位易手，即新成交價回升約12％。原業主2007年以1973萬元連車位買入，帳賺2027萬元，升值逾1倍。

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