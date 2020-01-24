MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬

中原高級分區營業董事伍錦基表示，MALIBU最新一宗租賃個案位於1A座中層B室，實用面積845方呎，屬3房1套連儲物室間隔，享海景，近日以2.6萬元租出，實用呎租31元。業主2018年以約1470萬元買入，租金回報約2.1厘。

單身客1.75萬租匯璽III一房

另外，本月初收樓的港鐵南昌站上蓋匯璽III，亦再錄租賃成交。

香港置業分行首席聯席董事胡耀才表示，匯璽III 8座高層F室，望開揚市景，1房間隔，實用面積350方呎，單位以約1.75萬元租出，實用呎租約50元。新租客為單身客。資料顯示，業主2019年10月以約779.7萬元購入上述單位，租金回報2.7厘。

君匯港2房1.9萬租出

此外，鄰近奧運站的君匯港亦錄得租賃成交。香港置業分行首席聯席董事文愛玲表示，君匯港6座中層B室，望樓景，2房間隔，實用面積474方呎（建築面積617方呎），業主以2萬元放租1個月，最終以19,380元租予單身客，實用呎租41元。原業主2010年7月以約437萬元購入上述單位，租金回報逾5厘。

曉峰閣2房月租3萬 呎租48元

中半山曉峰閣亦錄租賃成交。利嘉閣分行經理梁志偉表示，曉峰閣2座低層B室，實用面積625方呎（建築面積783方呎），2房間隔，以3萬元租出，實用呎租約48元（建築呎租約38元）。業主2014年6月以約1,050萬元購入上述單位，租金回報約3.4厘。