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龍門居3房綠表420萬 重返年初價

【明報專訊】除了部分大型私樓屋苑平均呎價回軟外，部分資助房屋樓價亦見下跌，其中本周連錄3宗成交的屯門居屋龍門居，新近有3房單位於未補價市場以420萬元易手，做價重返屋苑同類今年初水平。

祥益地產高級區域經理黃慶德表示，龍門居4座中層B室，實用面積592方呎，3房間隔，原業主早前以520萬元於未補價市場放售，經議價後累減100萬元或19%，最終以420萬元成交，實呎7095元。買家為同區綠表上車客，原業主1998年以約103萬元未補價購入，帳賺317萬元或3倍。

AVA 61 一房460萬沽 3年實蝕約6萬

此外，今年首季入伙、主打納米單位的深水埗大埔道AVA 61，新近錄得屋苑第2宗二手成交，原業主持貨3年，料實蝕約6萬元。市場消息指，AVA 61中層A室，實用面積232方呎，屬1房間隔，設開放式廚房，新近以460萬元獲投資者承接，實呎19828元。

不過，原業主於2017年7月以約448萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利12萬元或2.7%，惟連同入市稅項及雜費計算，估計實蝕約6萬元或1.3%離場。

宏福3房千萬沽 逼近去年歷史高位

不過，市場亦再錄千萬元夾屋成交。市場消息指，青衣宏福花園2座高層D室，望海景，實用面積712方呎，以1,000萬元易手，實呎14,045元。資料顯示，去年10月屋苑2座高層E室，實用面積706方呎，3房間隔，以1,028萬元易手，實呎14,561元，樓價創屋苑及全港新高，成為全港夾屋王。

傳吳若希搬離元朗 爾巒複式2090萬放售

另外，現正懷有第二胎的歌手吳若希（Jinny），與丈夫何兆鴻（Alex）育有3歲女兒Giselle，市傳一家三口近月已搬離早前居住的元朗錦田爾巒。有代理透露，該個位於爾巒菲利提諾大道的頂層複式戶，正以2090萬元放售，實用面積約1410方呎，實呎約14823元，屬市價水平。土地註冊處亦顯示，單位業主李佐衡（LI CHO HANG）2017年6月以1550萬元購入，有指單位業主為吳若希及其丈夫的相關人士。此外，有代理亦透露，該個複式單位自上月初起放盤，單位交吉前以4.38萬元租出，呎租約31元。

相關字詞﹕爾巒 吳若希 宏福花園 龍門居

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