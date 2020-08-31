經濟

香港地產

一手本月逼千宗 帝御佔五成半

【明報專訊】本月下旬疫情稍為緩和，加上香港小輪（0050）、帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧金灣連番加推，令本月整體一手逼千宗成交，綜合市場資訊，截至昨日，本月份新盤市場累計錄近990宗成交，其中帝御‧金灣涉約565宗，佔本月全月一手成交量逾五成半，惟全月成交量較7月份約1200宗減少約18%。周末一手市場錄得72宗成交，較上周末僅30宗增加1.4倍，周末成交主要是來自青山灣帝御‧金灣。項目於過去周末推售76伙，繼周六單日沽出30伙後，昨日亦有2房單位以622萬元售出，周末沽出的單位成交價介乎473.8萬至722.3萬元。昨日成交的單位為5座8樓9室，實用面積406方呎，以622.06萬元成交，實呎15322元。

周末沽72伙 按周升1.4倍

由於尚未有全新盤推售，故其他成交則以銷售新盤貨尾為主。其中，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，亦於周末售出約8伙，全屬開放式及1房單位，實用介乎227至319方呎，當中包括位於5座10座D室的1房單位，實用面積308方呎，以543.5萬元成交，實呎17646元。會德豐旗下將軍澳日出康城9期MARINI系列，包括MARINI、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI 均於周末各沽出2伙，合計錄得6宗成交，並套現逾6400萬元。MARINI 系列項目由去年8月開售至今，累計售出1559伙，套現逾142億元。

珺瓏灣周末沽8伙

中海外（0688）大埔山塘路天鑽，過去周末亦連沽5伙，當中2伙屬連花園特色戶。其中，屋苑3座地下B室，實用面積923方呎，屬3房1套連工作室間隔，設前後花園共821方呎，以1609.7萬元沽出，實呎17440元；而屋苑19座地下E室，實用面積800方呎，屬3房1套連儲物室及工作室間隔，附616方呎花園，以1292.9萬元沽出，實呎16161元。

單位總數涉及1620伙的天鑽，去年1月至今累售約1435伙，佔單位總數89%，而項目預計明年1月落成。另華懋旗下已屆現樓的九龍塘賢文禮士於昨日以價單形式售出1伙2房戶，單位為3座10樓C室，實用面積883方呎，以2142.4萬元沽出，實呎24263元。

相關字詞﹕賢文禮士 天鑽 MARINI系列 恆大‧珺瓏灣2期 恆大‧珺瓏灣 帝御‧金灣

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