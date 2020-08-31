一手本月逼千宗 帝御佔五成半

周末沽72伙 按周升1.4倍

由於尚未有全新盤推售，故其他成交則以銷售新盤貨尾為主。其中，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，亦於周末售出約8伙，全屬開放式及1房單位，實用介乎227至319方呎，當中包括位於5座10座D室的1房單位，實用面積308方呎，以543.5萬元成交，實呎17646元。會德豐旗下將軍澳日出康城9期MARINI系列，包括MARINI、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI 均於周末各沽出2伙，合計錄得6宗成交，並套現逾6400萬元。MARINI 系列項目由去年8月開售至今，累計售出1559伙，套現逾142億元。

珺瓏灣周末沽8伙

中海外（0688）大埔山塘路天鑽，過去周末亦連沽5伙，當中2伙屬連花園特色戶。其中，屋苑3座地下B室，實用面積923方呎，屬3房1套連工作室間隔，設前後花園共821方呎，以1609.7萬元沽出，實呎17440元；而屋苑19座地下E室，實用面積800方呎，屬3房1套連儲物室及工作室間隔，附616方呎花園，以1292.9萬元沽出，實呎16161元。

單位總數涉及1620伙的天鑽，去年1月至今累售約1435伙，佔單位總數89%，而項目預計明年1月落成。另華懋旗下已屆現樓的九龍塘賢文禮士於昨日以價單形式售出1伙2房戶，單位為3座10樓C室，實用面積883方呎，以2142.4萬元沽出，實呎24263元。