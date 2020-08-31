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太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅

【明報專訊】隨着本地確診數字回落，十大屋苑本月下旬交投步伐略為加快，由本月上半月約108宗，截至昨日已增至約226宗，估計本月全月二手交投可達240宗水平，與上月全月相若。

不過，值得留意的是，龍頭屋苑鰂魚涌太古城雖然本月成交量約30宗，超過上月全月26宗，但仍低於今年6月37宗水平，未見有突破，相反平均呎價卻由上月近2.1萬元，急跌至1.85萬元，跌幅逾一成，為十大屋苑跌幅最勁的屋苑，平均呎價亦重返今年2月疫情爆發時水平。

明報記者 張允亭

此外，剛過去兩天為限聚令鬆綁後首個周末，據中原及美聯統計，十大屋苑共錄得約20宗成交，並連續4個周末穩企雙位數水平，推動本月全月交投直逼上月。以新界區大型屋苑交投量表現最出色，天水圍嘉湖山莊錄得4宗，而沙田第一城及東涌映灣園則各錄3宗。

十大屋苑本月料240宗 與上月相若

事實上，本月除太古城平均成交呎價錄得跌幅外，鴨脷洲海怡半島、觀塘麗港城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨及鰂魚涌康怡花園均各錄得介乎1%至5%跌幅。

中原分行高級分行經理莊劍嵐表示，太古城按月平均呎價大跌逾一成，除了屋苑業主議價空間擴大外，亦主要與本月成交單位的質素有關，本月錄得約8宗成交價為1000萬元或以下，當中大部分為位置較偏離太古城中心的1期2房單位，故此成交價較低，並拖低整體平均呎價。

康怡本月不足10宗 跌逾五成

與此同時，同區康怡花園本月下旬交投雖然加快，但全月僅錄約8宗，按月大跌逾五成外，平均實呎17216元，按月亦跌1%。

市場消息指出，由一本地老牌家族持有的康怡花園複式戶，正轉租為賣，並以2280萬元放售。該單位為A座頂層複式戶，實用面積1049方呎，屬屋苑罕有的大複式戶間隔，採3房連工人房間隔，並附有裝修，享海景及山景，叫價2280萬元，每方呎叫價約21735元。

原業主於2010年10月以1198萬元登記買入，若最終沽出，帳面料可賺1082萬元或九成。

限聚鬆綁首周末 十大屋苑20宗成交

至於本月成交量最多為嘉湖山莊，本月共錄約40宗，尤其以3房單位交投量明顯回升。祥益地產高級經理謝利官指，本月下旬嘉湖山莊交投氣氛回暖，現時屋苑業主約有2%至5%的議價空間，而本月成交的單位以3房戶為主，故略為拖低本月成交呎價，當中就有7成屬自用買家入市。

傳嘉湖3房實呎8941元今年新低

另外，市場消息指，嘉湖山莊樂湖居8座極低層B室，實用面積633方呎，屬3房套間隔，傳以約566萬元易手，實呎約8941元，低市價約4%。

若上述成交屬實，呎價失守9000元之餘，並為嘉湖山莊今年來新低。該單位並無附設裝修，加上位處較低層，故成交價偏低。資料顯示，單位原業主2017年4月以470萬元購入，持貨逾3年，帳面仍可獲利96萬元或20%。

相關字詞﹕太古城 裕泰興家族 康怡花園 嘉湖山莊 十大屋苑

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