李志成：樓市不弱 反撲在望

政府宣布放寬堂食限制，有助市面回復活力，近日部分二手業主擴闊議價空間，不少買家趁樓價微調之時入市，低市價筍盤迅速被消化。另外，二手住宅註冊量比率顯著回升，與今年新盤市場表現相對二手遜色，以及二手表現較佳有關。受疫情影響，新盤推盤步伐放慢，導致本年迄今一手私樓註冊量按年下跌。綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今（截至8月24日）一手私樓註冊量較去年首8個月減約四成。

租務市場方面，暑假屬傳統租務旺季，不過疫情下不少內地生避免來港，內地生租務個案減少，亦有部分酒店降價吸客，變相與住宅租盤競爭，加上不少大型新盤入伙潮下，市場上有大量租盤供應，預計今季租金將繼續受壓，租盤價錢低水令吸引力提升，入伙盤供應鎮將軍澳及西九龍租務交投十分熾熱，帶動市場氣氛向好。觀乎大市走勢，近日疫情緩和，股市表現理想，中美角力升溫下，多個中概股回流香港上市，帶動資金持續流入，港匯走強，金管局再度出手接錢，銀行體系結餘再度攀升。市場不確定因素減少，銀行逐步放鬆按揭優惠，例如對細額貸款重設現金回贈等，有利業主控制供樓開支，若疫情持續改善，相信交投有力彈升。

香港置業行政總裁

[李志成]