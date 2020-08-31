布少明：搶在「北水歸位」前入市

首先，以美國聯儲局為首的無限量寬，而且日前繼續「放鴿」，資金氾濫並流入本港市場，刺激本港銀行體系結餘由4月中旬逾540億元增至逾1930億元；至於香港存款高達14萬億元，遠高於1997年的約2.7萬億元水平，當中只要部分流入本港物業市場，估計利好威力已不容小覷。其次，香港樓市新增供應持續緊絀，截至今年第二季，未來3至4年新供應僅錄9.2萬伙，創逾4年新低，樓市慢慢回勇是合理預期。此外，根據2016年中期人口統計，已有逾65%香港業主供滿樓，而於近35%未供滿樓人士之中，供款與收入比率中位數只佔近兩成，可見業主持貨力強。

供應面以外，樓市需求同樣與日俱增。政府統計處公布2020年中的香港人口數字逾750萬人，與5年前相比增加近22萬人，人口續升自不然衍生住屋需求，以目前緩慢的覓地速度，供應「缺口」只會日益擴闊，長遠令樓價向上。個人認為，疫情令全球勢力「大洗牌」，為香港樓市帶來新格局，而且「宅經濟」及在家工作盛行，未來物業需求只會有增無減。

站在買家立場，由於現時內地買家受通關限制仍未「歸位」，「北水」尚待恢復，競爭相對較小。所以有置業需求、工作穩定及「供得掂」的買家，近期的樓價下調，正好為買家帶來叫價取態上的相對優勢，當下正是趁早入市的契機。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]