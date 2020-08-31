廖偉強：移民易還是上車易？

部分港人真的以為外國月亮特別圓，其實移民除了需要勇氣外，更加需要適應環境。大部分移民外地的人都變二等公民，不容易融入新生活；就如當年內地人移居香港除了被歧視為阿燦外，亦只能擇居偏遠地區，如當年的天水圍，因交通沒今天發達，亦因移民生活及適應不容易而經常發生倫常慘劇，故天水圍曾被稱為「悲情城市」！

港人移民外國雖然未必會有如此下場，但必須面對如何適應當地文化及生活節奏，以至生活中任何瑣碎的問題。如果在外國要住市區，價格一定十分昂貴，住郊區則要付上交通時間的代價。

說回這名朋友，已婚沒有孩子，兩夫婦都有穩定的工作，但在香港仍未置業，理由是樓價過高，不想花掉積蓄置業而犧牲生活質素，他認為不值得就此成為樓奴。其實，早在10年前筆者已勸籲這名朋友盡快尋找合適單位上車，當年他的理由與今天都是一樣；當年筆者無奈之下，唯有勸籲他至少也可購買一些較簡單容易處理的投資產品如車位，以對冲樓價的升幅，然而這位朋友最終都沒拿定主意。相比起移民外國，一切由零開始，其實今天在香港上車並不難，樓價雖然高企，但只要是首置人士，除可享低稅率外，亦可享用按揭保險計劃高成數按揭，只要有穩定工作，上車絕非無可能，亦比移民他鄉的不明朗因素少。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]