陳永傑：買樓抗衡美元貶值

現在愈來愈明白到持有鈔票絕對不划算，難以抵擋貶值的後果，會損害本身財富。這12年來，物業及黃金等實物長升長有，並非樓價及金價暴漲，而是美元不停地貶值。假如不購買物業、黃金及股票等投資工具，持有人難免財富縮水。長期以來，美元都離不開一個下降軌，購買力跌多升少。港元與美元有聯繫匯率制度掛鈎，美元貶值，港元亦會跟隨，不會獨善其身大幅升值。

自2008年環球金融海嘯爆發導致美國及歐元區大力量寬，後果是12年來導致樓價及金價急升，許多人已經體會到買樓買金是對抗量寬的保本增值辦法。今年新冠肺炎疫情引發美國及全球多國都大舉量寬，美國更是無限量寬，買樓買金的自保行動是必要的，不能採取放任態度全無反應坐視不理，否則最後都是自己吃虧，財富遭到嚴重蒸發。

股票不易選 黃金難炒出炒入

購買住屋等物業、黃金及股票皆能保本增值，但股票需要深入鑽研，單以香港股票經已多達2500隻，要分析絕對困難。假如選股不好，揀了質素不佳的股票可能不升反跌，令自己傷上加傷。

買入黃金及住宅物業，必須以長線投資為目標。黃金是買實貨而非期貨，不宜炒出炒入，才能夠產生長線成果，因為短炒太傷神，並非長線投資目標。買樓有太多辣招，宜長期持有。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]