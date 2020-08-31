湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策

其次是願賭服輸，我們經常睇到一些港產片話在澳門贏了錢，隨時被人拉去後巷搶晒，事實上很少機會發生，賭場對於某一些贏了大錢的人一定會加以保護，而且會大事宣傳，吸引更多人去澳門賭錢。老實說，那些贏了錢賭客唔會袋得穩，很快就會雙手送番給賭場，而且愈送愈多，甚至成副身家都送給賭場。

要識得「剪羊毛」 不會贏到盡

第三是要懂得「剪羊毛」，很多人認為賭場一定希望大殺三方，其實，賭業是永恒的，最緊要識得「剪羊毛」，不會贏到最後一分一毫，必要時叫賭客唔好賭，回到本業勤力工作，搵到錢再賭過。開賭場的人唔識得剪羊毛，很難雄霸賭業。

做生意尤其是開賭的人知道，開門都是客，即使過往有什麼爭拗都不應計較，更加談不上制裁，過往的恩恩怨怨都應該一筆勾消，最低限度要暫時放下，生意人知道，制裁別人即是制裁自己。

制裁或凍結資產 反削弱美元價值

最後一點所有賭場都做唔到，就是所發出籌碼可以在市面當現金用，即使在澳門也不可以，所以，無人可以雄霸賭業。

美國其實就好似一個賭場，而且有齊上述優點，不過現在似乎有所改變，開口制裁，埋口凍結資產，而且據聞仲限制某些國家或者地區用美元結算，如果真的是這樣做，其實是削弱美元價值，無人去美國投資，損失最大反而是美國。本來美國已經雄霸世界，唔知點解突然反其道而行，希望美國可以適可而止。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]