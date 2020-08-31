曾淵滄：新經濟離不開舊經濟

人人談5G，談芯片，談高科技，但高科技仍需要最傳統的製造業，工廠來生產，生產手機及一切的電子產業，幾乎全得用到覆銅面板，因此傳統工業股建滔積層板（1888）也成為得益者。上星期五，建滔積層板公布半年業績時，竟意想不到的宣布派發每股1.9元的特別股息，連同0.1元的中期股息，總股息高達2元。能派發如此高的現金股息也說明公司手上現金非常多，同時對未來的生產展望非常樂觀，受疫情影響，建滔積層板上半年的業績也倒退了，但今年6月、7月已全面恢復生產。

近期中國中央政府口口聲聲說的內循環，其中一個重點就是完善整個產業鏈，從上廠至下廠，任何電子產業都需要覆銅面板，而建滔已經穩穩地成為全球一哥，全球市場佔有率高達16%，生產覆銅面板需要銅箔，建滔也自已建廠生產銅箔，完善自己的產業鏈。

近日，所有舊經濟股中，賭業股反彈力最強，賭徒在賭博過程中，實際上都脫離現實世界，活在虛擬環境中，感受那種發達的期望，刺激、緊張、焦慮，在全世界的範圍內，澳門對新冠肺炎的控制算是最好，因此，澳門决定重新開放邊境，讓內地賭民入境，賭民未到，銀娛（0027）及澳博（0880）股價已創52周新高，算是一眾舊經濟股中的領導者。2022年澳門所有的賭牌要重新處理，中美關係可能成為美資賭場的不明朗因素，這也是目前3隻美資賭業股表現落後於銀娛與澳博的原因。澳門賭場是賭場，港交所（0388）在不少人的眼中，也是賭場，更是香港獨家壟斷的賭場，儘管特朗普說港交所將完蛋，但是，港交所股價依然處於高處，不斷地挑戰388元的歷史高位，港交所以3.88元上市，剛剛好是100倍，傳統舊經濟股能有100倍的增長，的確不容易。

美國大選愈來愈近，特朗普對中國的高科技企業及新經濟企業的封殺有增無減，不過，特朗普的封殺，制裁都往往自我矛盾，很多話只是隨口而出，之後再由其幕僚為他修整，也因此特朗普的每一招殺着，往往是一個低價增持或追貨的機會，港交所就是一個例子，不久前特朗普開口說要封殺騰訊（0700）旗下的微信，導致騰訊股價單日下跌11%，也是另一個低吸的例子。

另外，我會在本周五（9月4日）晚上和《明報》合辦「擁抱新經濟的戰略」網上投資研討會，詳情及報名如下：（見圖）

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]