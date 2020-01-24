經濟
王弼 投資王道

投資策略

王弼：炒金礦股GDX利潤厚

【明報專訊】美股繼續習慣性上升勢頭，標普500指數破頂以後，於上周五升穿3500點收市，之前聯儲局主席一如華爾街要求，未來政策容許通脹超越2%的目標，若通脹未達2%愈長，將來容許通脹超越2%的時間也愈久，即以拉上補下的方式讓長期通脹處於2%水平。有美銀分析員大膽預測，該措施會令聯儲局42年不加息！上述分析可能太過誇張，不過聯儲局加息無期，則是市場共識。

既然聯儲局有心炮製泡沫，無謂估頂，王弼覺得參與癲市又戴頭盔的方法，可以繼續沿用亞洲市揸ES（標普指數期貨）並於美股收市前平倉的策略，在過去19個交易日，仍錄得11勝6和2負的佳績，而且勝出日贏的點數（高達40點）大於落敗日的點數（最多十數點子）。近幾個交易日發現，就算在美股開市時（即香港時間晚上9時半）揸ES，凌晨2時平倉，勝算更高。如果在這十數日都有採取此策略，應已累積一定盈利，投資者可以拿三分之一已賺利潤來「止蝕」，即若ES習慣性上升模式改變，上述方程式賺錢不再，投資者宜止蝕離場，重新部署。

揸ES美股收市前平倉 勝算高

另外，本欄長期推介的黃金ETF──GDX，因金市升勢遇到阻力，GDX也整固，似在40美元至44美元波動，王弼在GDX跌至40美元水平，就Sell一周的價平（At-the-money，ATM）Put，收0.6美元，年息率達81厘！GDX隨後反彈，0.6美元袋袋平安。當然，如果GDX真的跌破40美元，投資者可考慮把Put 以ATM方式rollover 至下周，拉低接貨價。有貨的投資者，也可以於44元水平Sell 一周ATM Call，餘此類推。

除了納指和標指炒得火熱，在香港上市的內地科技股也炒得不亦樂乎，明顯受惠於多隻在美國上市的中概股趕在香港第二上市帶動，資金亦不斷湧入香港，令港匯呈強。有消息指出，不知是否有機構投資者擔心在美國上市的中概股，最終會被撤銷美國的上市地位，因此已有大型投資者把ADS轉成港股。

大量ADS轉成港股 成交增利港交所

有一點我搞不清楚的，是若該類ADS最終真的選擇在美國退市，手持ADS的投資者一是在指定時間前於美國交易所沽貨套現，一是把ADS轉成港股，如此，會令香港的成交量大增，有利港交所（0388），但另一考慮，眾多千億萬億市值的巨企，香港一下多了這麼多國際投資者，把原本在美國上市的股票帶來香港。若遇上極端情况，如中美關係進一步惡化，美國的投資者被迫沽貨班師回朝，會對港匯有什麼影響呢？這個問題我想不通，還望高人指點。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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