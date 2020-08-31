何濼生：經濟復蘇 人人有責

在這些數字背後，芸芸市民中其實大有不同的光景。最不受打擊的是公務員和在公營機構任職的人士；最要命的是四支柱產業之一的旅遊業和一眾被逼停業的商户和他們的僱員。他們面對的收入倒退不是9%，而往往是逾90%甚至超過100%（逾100%的收入倒退即不但沒收入，且要以儲蓄甚至借貸倒貼）。

沒有收入，但每月都有帳要結，面對的壓力可想而知。 是以我對政府早前留下太多漏洞未能有效堵截病毒流入社區十分不滿。事至如今，喜見漏洞已補回，新增個案亦見回落。

政府防控措施過緊 扼殺商户生機

但早前嫌堵截不力漏洞過多，今天卻嫌市內防控措施過緊，無必要地扼殺很多商户的殘喘生機。「全日禁堂食」明顯做過了頭，縱使現已放寬，一桌二客和晚市九時打烊都不合情理。一家人在家吃飯也是一桌，只要嚴禁搭枱就不見得在餐館「聚眾四至六人」有危險。

筆者和不少論者都有提及的樓市撤辣也會對經濟活力有所幫助。我建議暫保留針對非本港居民置業的買方印花稅，而先撤額外印花稅和第二個物業的15%印花稅。相信對交投會有幫助，惠及各相關行業。

我也呼籲大家積極支持政府倡議的新冠「普及社區檢測計劃」。這計劃不光是可以有助於發現隱形帶病毒人士，還可以提供證據證明香港安全。因此我認為不要因深信自己沒有感染而不去做檢測，愈多沒受感染的人做檢測，陰性比率就愈高，我們就愈有條件說服其他同樣安全的地方跟我們共建「旅遊氣泡」。

普及檢測可證港安全 共建「旅遊氣泡」

有人說：若被誤判陽性就可能會被迫與真陽性人士共同隔離，因此参加計劃反而可能會有增染病的風險。據我了解，初步驗到懷疑染病不會被送往定點隔離，而只會再做測試。

香港面對空前逆境，官方和民間都要各自出力，合情合理地檢視各抗疫措施，切勿互相猜疑，也不要不顧後果一味「從嚴」，才能團結社會抗疫成功。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]