何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股

從香港傳統指數看，大市仍然在1000點的上下波幅中游走，沒有太大的突破。但若以新推出的科技指數來看，8月仍然乘着6、7月的動力持續向上，做出的月度收益更可以跟全球焦點所在的納斯達克指數媲美。由於近期相關公司公布出來的業績都超出市場預期，讓這批年來已經特別吸金的投資品種，更具條件令其他未及持貨的投資者跟買。這個遊戲，看來要來得更瘋狂，才會落幕，在路上開着車的朋友就要注意風險。因為，愈近尾聲，車速就愈高，出意外時可能造成的創傷就更嚴重了。

展望9月，到國慶之前，相信大市仍會有其動力往前衝，困難時期可能只會在10月中才出現。9月其中一個亮點，是深圳特區成立40周年有關活動。原來特區成立周年日子是8月26日，但為了更善於安排有關活動，日子改到9月，屆時，一些更有利特區持續發展的政策將陸續登場，有利相關股票。

中央「送大禮」 料有利好政策

如果百年香港發展是一項成就的話，40年深圳發展亦算是另一項成就。最近筆者花多了時間看看有關大灣區發展的研究，當中當然有不少歌頌深圳發展的內容，但更吸引筆者的是一張有關深圳在過去40年中，不同產業發展比例變化的圖。在1980年時，深圳還有30%的增值經濟活動在第一產業，經過40年的發展，工業及服務業已經成為主要經濟產業。從行業的種類而言，更有分析師形容深圳由貿易，轉型至製造，再轉型至創造。科技、生化及新材，這些着重科研及知識產權的行業已經佔深圳GDP的三分之一了。如果從城市行業轉型以符合現今世界發展，我們這條小小魚村在過去40年確實有點失色。所以在9月，大家目光不妨看看有利深圳未來發展的一批新政策。

從全球股市市場角度出發，有量化分析師表示，過去兩個月持續看到不同指標都在改善。最明顯的是市場氣氛指標，顯示市場動力仍在。另外從一些量化新聞資訊指標亦可看到，這方面的情况亦在改變中。由基本面出發，他亦發現，分析師已經開始減少預測盈利下調的趨勢，各種不利後續公司盈利的因素正慢慢消除，這種觸底回升的基本因素有利巿場反彈。因此，可能只有地緣政治因素都有足夠分量改變現時的局面。

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[何國良 基金看世界]