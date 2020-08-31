周顯：農夫山泉靠薄利多銷

【明報專訊】農夫山泉（9633）上市，市值超逾2000億元，超額認購300多倍，卻原來它連續8年成為中國包裝飲用水市場佔有率第一，去年收益是240.21億元人民幣，毛利是133.11億元。這幾年來，我很少回內地，但以前卻不時會去，去按摩、剪指甲腳甲、採耳、買書、吃中國菜。我對農夫山泉的印象是，它是價格最低的瓶裝水，那膠瓶子軟軟的，質感比起膠袋也好不了多少，但價格卻是最平，不少長途車之類的交通工具，都送一瓶。
自己承擔風險 「賺」保險公司應賺風險溢價
我記得此水的價格好像是1元，撰文前上網一看，現售價是1.5元。由此可以見得，在中國這個14億人口的世界第一大國，最有效的銷售方法，是薄利多銷。
這些年來，我從來沒有買過保險，皆因以我計算過，以大數據計算，買來並不划算，倒不如自己承擔風險，「賺」了保險公司應賺的風險溢價。不久前，心血來潮，想買一份醫療保險，於是找了朋友，交了資料和支票。
誰知審查過後，居然被拒保了。我笑說，由此可知，我的直覺是如何準確：當我認為買保險有利時，才去買，但保險公司和我同樣精明，認為博不過，便拒保了。這叫做：「英雄所見略同。」
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