周顯：農夫山泉靠薄利多銷

自己承擔風險 「賺」保險公司應賺風險溢價

我記得此水的價格好像是1元，撰文前上網一看，現售價是1.5元。由此可以見得，在中國這個14億人口的世界第一大國，最有效的銷售方法，是薄利多銷。

這些年來，我從來沒有買過保險，皆因以我計算過，以大數據計算，買來並不划算，倒不如自己承擔風險，「賺」了保險公司應賺的風險溢價。不久前，心血來潮，想買一份醫療保險，於是找了朋友，交了資料和支票。

誰知審查過後，居然被拒保了。我笑說，由此可知，我的直覺是如何準確：當我認為買保險有利時，才去買，但保險公司和我同樣精明，認為博不過，便拒保了。這叫做：「英雄所見略同。」

廣告一則：我的最新小說《賭鬼賭馬》出版了，我保證，這小說絕對不會中途爛尾，理由很簡單……這是短篇小說集。

[周顯 投資二三事]