摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737

小米3日累積升幅逾25%，一躍成為恒生科技指數成分股中最重磅股份，佔比達10.63%，略多於美團10.44%的比重。

輪場資金流向方面，上周五即市以PUT輪資金流較為顯著，資金傾向揀較為價外的條款，如小米沽（25307），行使價18.18元，實際槓桿近4倍，明年2月底到期。

好倉方面，雖然市場上價外小米CALL選擇有限，惟仍見部分資金繼續追入，如投資者看好小米，可留意貼價小米購（24737），行使價23.93元，實際槓桿近4倍，明年1月中到期。

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