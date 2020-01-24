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摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737

【明報專訊】小米（1810）業績後連續兩日急升，雖然騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）回吐，恒生科技指數上周五仍創新高，一度突破7700點。

小米3日累積升幅逾25%，一躍成為恒生科技指數成分股中最重磅股份，佔比達10.63%，略多於美團10.44%的比重。

輪場資金流向方面，上周五即市以PUT輪資金流較為顯著，資金傾向揀較為價外的條款，如小米沽（25307），行使價18.18元，實際槓桿近4倍，明年2月底到期。

好倉方面，雖然市場上價外小米CALL選擇有限，惟仍見部分資金繼續追入，如投資者看好小米，可留意貼價小米購（24737），行使價23.93元，實際槓桿近4倍，明年1月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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