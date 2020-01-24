經濟
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617

【明報專訊】本月至今一眾新經濟股表現亮麗，小米（1810）累升五成，美團（3690）亦升約四成，連新上市的京東（9618）亦升約三成。市場注視相對落後的網易（9999）、阿里（9988）以及騰訊（0700）何時發力追回升幅。近日多資金開始轉為留意網易認購證，博股份接力上升。由8月21日至8月26日的4個交易日內，網易認購證累計約有1億349萬港元資金淨流入。走勢上網易8月至今只升約12%，大幅落後大部分新經濟股。技術上，網易正沿着8月中開始形成的上升軌反覆向上，雖然上周四和周五略見回調，但仍守在上升軌之上，投資者可留意股價在調整之後能否出現突破。

如投資者看好網易，可留意網易認購23617，行使價180.1元，2021年4月到期，有效槓桿約4.7倍。相反，如投資者看淡網易，可留意網易認沽16230，行使價128.88元，2021年1月到期，有效槓桿約5.2倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
積金局：積金易料今年內批標書
積金局：積金易料今年內批標書
以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股
以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股
本地地產股仍可買來收息
本地地產股仍可買來收息
買港交所可對冲中美關係風險
買港交所可對冲中美關係風險
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
中石化半年蝕217億
中石化半年蝕217億
晶門：疫情惠及旗下產品需求
晶門：疫情惠及旗下產品需求
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
安盛推危疾保險加保產品
安盛推危疾保險加保產品
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
投資1000萬開發 料兩年後可回本
投資1000萬開發 料兩年後可回本
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 小米購25133
金子：業績勝預期 小米購25133
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
蔡金強：君子豹變的安倍
蔡金強：君子豹變的安倍
陳大為：生意淡薄 不如賭博
陳大為：生意淡薄 不如賭博
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
內循環概念 汽車內房炒一轉
內循環概念 汽車內房炒一轉
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
陸振輝：不要退休後才重視健康
陸振輝：不要退休後才重視健康
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
劉思明：追落後大型股 石藥可取
劉思明：追落後大型股 石藥可取
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何濼生：經濟復蘇 人人有責
何濼生：經濟復蘇 人人有責
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
廖偉強：移民易還是上車易？
廖偉強：移民易還是上車易？
布少明：搶在「北水歸位」前入市
布少明：搶在「北水歸位」前入市
李志成：樓市不弱 反撲在望
李志成：樓市不弱 反撲在望
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
臨近退休 選側重保證回報年金
臨近退休 選側重保證回報年金