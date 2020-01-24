瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617

【明報專訊】本月至今一眾新經濟股表現亮麗，小米（1810）累升五成，美團（3690）亦升約四成，連新上市的京東（9618）亦升約三成。市場注視相對落後的網易（9999）、阿里（9988）以及騰訊（0700）何時發力追回升幅。近日多資金開始轉為留意網易認購證，博股份接力上升。由8月21日至8月26日的4個交易日內，網易認購證累計約有1億349萬港元資金淨流入。走勢上網易8月至今只升約12%，大幅落後大部分新經濟股。技術上，網易正沿着8月中開始形成的上升軌反覆向上，雖然上周四和周五略見回調，但仍守在上升軌之上，投資者可留意股價在調整之後能否出現突破。
如投資者看好網易，可留意網易認購23617，行使價180.1元，2021年4月到期，有效槓桿約4.7倍。相反，如投資者看淡網易，可留意網易認沽16230，行使價128.88元，2021年1月到期，有效槓桿約5.2倍。
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