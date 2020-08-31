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張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定

【明報專訊】聯儲局宣布將通脹目標定為在一定時間內平均為2%，容許通脹高於2%水平，意味零利率將持續更長時間。措施屬預期之內，市場反應比較反覆，上周四是債息先跌後升，金價跌，科技股偏軟，銀行股、旅遊相關股份向好，上周五則將周四的走勢全部逆轉。新政策目標對股市的影響大致正面，科技股仍能受惠，但以道指為代表的舊經濟股升勢也漸強，投資組合可以更加多元化。

港股上周五非常反覆，早初段變化不大，但之後愈升愈有，友邦（1299）升3%突破80元關口，銀行、消費、餐飲、旅遊相關股份同樣向好。A股向上突破，但收市後港股升幅又顯著收窄，科技股沽壓尤其顯著。本港科技股業績過後普遍大幅上升，反映了市場調升後的盈利預測，短期是繼續大升還是轉為區間波動，市場分歧較大。

揭開績優股暴漲的是京東（9618），由於客戶增長強勁，業績全方位勝預期，績後長升長有，累積大升達30%。大家看到科技股獲重估的力量，看到優於預期的業績都不問價買入，新近的小米（1810）和眾安（6060）都是如此。

小米眾安接近高位 後市難估

兩者業績都很亮麗，也能給予市場很具說服力的重估理由，例如小米銷售上佳消除中國被圍堵的憂慮，客戶增加令互聯網服務水漲船高。眾安的承保盈利能力顯著增加，配合網上獲取客戶的能力，顛覆保險業的故事更為人相信。但兩者績後升幅不遜京東，上周五升至高位，市場在繼續高追和趁高獲利明顯出現分歧，眾安高見58元低收52.2元，小米高見23.85元低收22.5元，高低波幅達6%至10%，無論是投機還是投資都很難捱。

究竟是回調再展升浪？還是轉為區間波動？完全無法估計，兩股都接近或高於大行目標價，這不是看好或看淡的理由，但至少說明股價反映了績後的盈測調整，要進一步走高需要更多利好。從部署上或值博率來看，還是趁低吸納炒即市反彈會更吸引。至於ATM之中，騰訊上周未能突破560元後又回落，仍是區間波動，在所有大型科技股都破頂下顯得很弱，在突破前只能低吸。阿里（9988）在螞蟻遞交上市申請後破位大升，不宜估頂，但利好已為市場消化，大家會有利好兌現的戒心。美團（3690）大勢仍是反覆向上格局，是3者中逢低收集的較好選擇。

南方恒生科技股ETF宜先觀望

南方恒生科技股ETF（3033）上周五掛牌，提供的上市起始價為7.5元，但竟然開市報20元，買入後迅間輸了60%。就算是盤中亦曾由7.6元拉升至9.3元，其後又跌回7.8元，似乎在操作上有些技術問題，無法緊貼追蹤科技指數。有興趣的投資者可能再觀望一段時間才入市會較好。

聯想市盈率低也有增長

相對於其他熱門科技股進入大上大落格局，聯想集團（0992）股價仍可穩步向好。個人電腦業務需殷切，數據中心和3S業務都快速增長，以當前僅約10倍的市盈率，未來數年業績又有望增長，即使沒有其他科技股的高速成長，還是有不錯的吸引力，適合一些既喜歡科技股、又無法承受波動性的投資者。若能稍為回落至5元邊可收集。

[張兆聰 還看今朝]

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