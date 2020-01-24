金子：業績勝預期 小米購25133

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，納指近日創出歷史新高，不少美國的巨型科技企業均備受注視。以在美國上市的科技股相關交易所買賣基金為例，上半年便錄得近200億美元淨流入，已多於去年全年淨流入規模的兩倍以上。有見及此，推出與納指掛鈎的認股證，為市場拓闊投資美國科技股的途徑。

港股方面，恒指上周五抽升逼近250天的牛熊分界線，牛證的重貨區集中在24100點至24199點，熊證的重貨區集中在26000點至26099點。其中小米（1810）再創上市新高。業績焦點方面，小米第二季度純利近45億元人民幣，按年升1.3倍，非通用會計準則經調整淨利潤按年跌7%至33.7億元人民幣，好過市場預期。大行高盛發表研究報告表示，小米業績優於預期。該行將其目標價上調至22.5元，評級維持「買入」。匯豐衍生工具部提供數據，北水流入超過10億元人民幣為市場最多，輪證好倉單日淨流出6700萬元，相關淡倉則有約1500萬元淨流入。技術上，上破了20元心理關口位，下一個大位為25元。看好小米前景可以留意其購證（25133）。

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