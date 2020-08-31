蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後

【明報專訊】上周四之中央銀行年會上，美國聯儲局主席鮑威爾演講，表示聯儲局同意採取 「平均通脹目標」，意思是通脹過去一段時間低於2%目標水平之後，未來將容許通脹溫和地超越2%目標水平一段時間，然後才會加息。原先聯儲局給予市場的預期是2022年底前不加息，現在加息預期應該推往後推。不過，聯儲局加的是短息，新的通脹目標令市場對中長期通脹預期升溫，長息（5年期以上）料因而趨升。換言之，孳息曲線變得較斜（yield curve steepens）的機會上升，料有利金融股。
息差改善 有利金融股
疫情爆發後，金融股遠遠落後於科技股，央行狂減息是主要原因之一，令銀行淨息差收窄、保險公司投資收益率下跌。長遠而言，新經濟股之增長潛力仍遠勝金融股，但由於金融股已相當低殘，短期出現好消息（長息上升）不難推動資金換馬追落後。
保險是金融業之中長線增長空間較大的行業，其中內險龍頭之一的中國人壽（2628）上半年業績勝同業，值得吸納。中壽上半年新業務價值按年增長6.7%，表現是壽險股中最佳，受到首年期交保費按年增長13.3%及新業務價值率保持穩定所支持，內含價值較2019年底增長7.8%。
中壽過往多年來之業績及股價表現都令人失望，但近兩年作出較多業務改革後，已見成效。整體而言，雖然今年受疫情影響、去年業績基數較高，中壽仍交出較同業穩健的業績及不俗的增長，相信下半年可維持較佳表現。中壽估值低殘，現價僅相當於2020年底預測內含價值之0.46倍，隨着業績扭轉以往弱勢，估值應有不小上調空間。現價買入，初步目標22元，止蝕設於中期上升軌約17元。