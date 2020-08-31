蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後

息差改善 有利金融股

疫情爆發後，金融股遠遠落後於科技股，央行狂減息是主要原因之一，令銀行淨息差收窄、保險公司投資收益率下跌。長遠而言，新經濟股之增長潛力仍遠勝金融股，但由於金融股已相當低殘，短期出現好消息（長息上升）不難推動資金換馬追落後。

保險是金融業之中長線增長空間較大的行業，其中內險龍頭之一的中國人壽（2628）上半年業績勝同業，值得吸納。中壽上半年新業務價值按年增長6.7%，表現是壽險股中最佳，受到首年期交保費按年增長13.3%及新業務價值率保持穩定所支持，內含價值較2019年底增長7.8%。

中壽過往多年來之業績及股價表現都令人失望，但近兩年作出較多業務改革後，已見成效。整體而言，雖然今年受疫情影響、去年業績基數較高，中壽仍交出較同業穩健的業績及不俗的增長，相信下半年可維持較佳表現。中壽估值低殘，現價僅相當於2020年底預測內含價值之0.46倍，隨着業績扭轉以往弱勢，估值應有不小上調空間。現價買入，初步目標22元，止蝕設於中期上升軌約17元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]