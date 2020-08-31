潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會

自2008年以來，歐元一直在相對於美元下跌的長期趨勢的兩個標準差（Standard Deviation）之內波動，每當它略為超出這個範圍時，就會出現轉勢，現時歐元就再次處於這個技術性賣盤的價位。此外，交易商在期貨和期權中出現了創紀錄的淨歐元長倉合約，令歐元面臨轉勢。由於歐元區的採購經理指數由7月份的54.9回落至8月份的51.6，原本預期在夏季出現的迅速經濟復蘇，現在可能會步履蹣跚。

歐元將轉勢 惟受經濟數據拖累

然而，有別於以往，現時拋售歐元也不會導致歐元兌美元匯率的趨勢出現重大變化。歐元以往5次由阻力位回跌，都是在截然不同的背景下發生，這可以從歐元區的快速復蘇看到。早在2008年7月，歐元就觸及每歐元兌1.59美元的高位，因為投資者當時押注歐元區可以成為美國次級按揭貸款風暴惡化的避風港。但隨着金融海嘯在2008年第四季席捲全球市場，歐元亦遭受重創，而美元則諷刺地變成避風港。

後來，歐元經過一輪艱難的反彈之後，在2009年底又開始見頂回落。因為事實很明顯，歐元區的經濟體亦有自己的危機要處理。首先，是希臘政府承認掩飾了其債務的真實水平，隨後不久，愛爾蘭和葡萄牙亦同樣陷入債務漩渦。在債務危機波及西班牙和意大利之前，歐盟對這些外圍經濟體的緊急援助，曾經令歐元在2011年出現回升。最終，歐洲中央銀行以無限量的長期流動性操作介入。但是，要直至歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）在2012年夏季發表演說，表示會不惜一切、採取任何手段時，歐元兌美元的匯率才見底。

隨着意大利的局勢惡化，歐洲央行在2014年中已變成推行負利率政策，市場開始關注它可能再推出量化寬鬆政策。2015年初，歐洲央行正式重推量化寬鬆政策。

歐元再次大幅轉弱，直到2018年春季才出現復蘇。歐元在這段時期遭到拋售，是因為極左翼政黨「五星運動」（Five Star Movement）和極右派政黨「聯盟黨」（Lega Nord）在意大利選舉中的強勁表現，令人們恐懼，民粹主義疑歐派政府將會退出單一貨幣。

美經濟衰退 增歐元動力

然而，當年的情况有兩點和現時大相逕庭。首先，除了2008年之外，歐元每次到達高位之後，都出現了一些威脅歐元區生存的事情。例如，歐元區解體風險上升，歐洲的政客沒有令人信服地表示支持歐元，只有歐洲央行作為後盾。歐元區各國政治領導人的分歧很大，尤其是德國，念念不忘地要在本國以及整個歐元區實施財政緊縮政策。

其次，美國的經濟表現當年一直比歐元區好得多。2018年初，美國因為推行大幅減稅措施，令經濟增長加速，美國聯儲局在同年開始收緊貨幣政策，令美國和歐元區的經濟表現差距更加明顯。

反觀現時，法國和德國與新上任的歐盟執行委員會卻在財政政策上相當一致。例如，歐盟成員國月前就同意，共同撥款設立一個「復蘇基金」。德國政府的財政信念突然出現了轉變，而且它還意識到，對其他國家的財政政策進行指手畫腳，只會產生反效果。

中俄尋求避險儲備 助歐元需求上升

德國財政部長舒爾茨（Olaf Scholz）說，德國對歐盟共同發債和財政轉移的支持是一項「長期措施」，而不是因為新型冠狀病毒肺炎危機而作出的一次性支持。若在一至兩年前，這樣的言論出自德國財政部長的口中，幾乎是不可想像的。

德國這種主張出現時，正值美國咄咄逼人的外交政策迫使中國大陸和俄羅斯等國家尋求其他避險儲備貨幣來代替美元，所以便有助市場對歐元的需求上升。因此，即使歐元面對短期的調整，也可能只是歐元兌美元的匯率確定出現重大轉捩點之前的一次小插曲。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]