李聲揚：政府救巿引發尋租現象

為何「股市和實體經濟脫節」，坊間已有大量討論，小弟也在本專欄提過（《股市永遠和實體經濟脫節》）。其中一個原因，是美國聯儲局3月極速減息，甚至推出無上限的量化寬鬆（坊間戲稱「無限QE」）。

但留意，減息之類是「貨幣政策」（monetary policy）。今次疫情最值得留意的是：貨幣政策會退居為次要角色。誰是主角？是政府的「財政政策」（fiscal policy），例如加大開支，實行赤字預算等等。

德國「打爛齋缽」大舉發債

為何貨幣政策會成為次要角色？因為大多數發達國家，息口已減至零，而執行負利率仍有不少問題，減息空間已不存在。另一方面，財政政策主導，證據顯而易見。例如二次大戰後的德國（及西德），素以頑固保守見稱，視通脹和舉債如鬼魅，誓死堅持預算平衡。但最近也「打爛齋缽」，大舉發債，為的當然是穩住經濟。

再舉一個例子：大家看到英國美國的GDP收縮，近乎是史上最慘烈。但另一方面，似乎不見大蕭條間大量群眾流落街頭的慘况。情况是差，但和大家在歷史記載看到的，似乎又不同。原因何在？

答案自然是政府的各樣保就業救濟。猜猜英國失業率是多少？是3.9%。神奇不神奇？美國失業率就遠高於此，但只是美國選擇打工仔失業後再拿救濟，英國則是保留職位，背後都是政府在發功。而政府的介入，也令「失業率」失去意義。英國就有50萬人，沒有上班也沒有工資，但認為自己仍有工作，所以不計入失業人士。美國呢？倒是部分員工寧可被炒，堅持不炒人的僱主反被指摘，因為對某些低收入人士來說，救濟金額甚至比上班還要高。果然是異象（妖象？）處處。

大政府抬頭 新自由主義時代終結

問題是，錢從何來？政府的赤字加深了，有部分人提到「美元霸權」（這是事實），甚至祭出金融妖術MMT（現代貨幣理論，Modern Monetary Theory）。MMT很大程度上是「美國例外論」，認為由於美元的獨特地位，所以鈔可以不停印，政府開支可以不停加大，而沒有後果。證據之一正是股市大升，美國債息也沒有抽升。但真的嗎？小弟半信疑。若美元可以由政府狂印而沒有後果，美國政府為什麼仍要徵稅？倒不如個個月派十萬八萬，真正的烏托邦。而近期的美元弱勢，也似乎在警告美國政府。退一萬步，就當美國有此特權。但英國政府沒有吧？不停的保就業，請問錢從何來？

早前的《經濟學人》，就以「Free Money」為封面，探討財政政策如何大轉向，比凱恩斯學派更加「大政府」，列根、戴卓爾、佛利民那套新自由主義則可以劃上句號。

政府過度介入，必然扭曲市場，引發大量尋租（rent seeking）行為。「尋租」並不是買舖買住宅收租，而是真正的無本生利，拿納稅人金錢自肥。香港人對此應該很清楚，有心人如何將各種持續進修基金轉落自己口袋，或者教長者醫療券如何買貴價眼鏡買海味，《明報》有大量報道。

免費午餐 不吃就笨

香港的「保就業」云云，當然也是肥肉一大塊。David Webb也曾撰文提出HK employers must eat this free lunch，免費午餐，唔食就笨。比較出神入化的例子，早前《明報》經濟版也有提到，有公司甚至邊拿保就業，邊派特別息，股東十分開心。但想深一點，其實無可厚非，公司既然沒有解僱，又有盈利，派息也很合理。而錢沒有記認，不能說派特別息的那堆錢，就是保就業的一堆。

當然，也有公司做得比較好。例如新地（0016）是龍頭業主，過去大半年經營當然艱難，但公司獲得保就業津貼後，並沒有在中央扣住，而是回撥至相關物業。商場的管理費也凍結一年，當然員工也保住了飯碗，也算是惠及大眾。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]