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林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股

【明報專訊】恒生科技股指數推出以來，首隻指數ETF南方科指（3033）上周五首日掛牌，錄得近30億元的破紀錄淨流入，開市價更曾經「無厘頭」地被買家mark高2.6倍。事件一方面反映市場對該指數產品需求殷切，同時反映部分入市買家，並不了解ETF產品的特性，開市競價時段不設莊家制屬制度漏洞，希望當局能盡快堵塞，以免為公眾投資者帶來不必要的損失。

對於其他旁觀者來說，今次事件起碼有兩個啟示：第一，市場對相關科技股需求很大，相關股份後市看漲；第二，過去幾個月的升市，已吸引了不少對市場遊戲規則了解不足的新丁入市，像上周五一樣的錯價情况，未來仍會繼續發生。

今次科技股的熱潮，其實早已在美股上演了好幾年的時間，港股終於搭上這班尾班車，性質上頗有2000年科技股泡沫的影子，稱之為千禧科技泡沫2.0亦不為過。曾經經歷過當年科技股泡沫整個形成及爆破過程的投資者，應該深明當中的風險與機遇。

今輪科網巨企升勢 具盈利基礎支持

和2000年科技股熱潮時最大的不同，是今次市值被抬至天比高的科網巨企，絕大多數都有極佳的盈利基礎支持，只是估值屬高屬低，由於主觀成分不少，不同投資者之間可能會有較大的爭議。今年新冠肺炎爆發後，科技股展現出極其堅韌的盈利防守性，令更多本來並不熟悉科技行業的投資者加入搶購，亦令不少科技股的支持者，更加堅信今次這批股份被持續流入的熱錢抬價，是很理所當然的。

現在，要在資本市場形成投機泡沫的所有元素，可說都一應俱全，包括：大量的流動性（要多謝全球央行超寬鬆的貨幣政策，以及各國政府直升機派錢行動）、大量從未試過泡沫爆破慘痛經歷的新丁蜂擁入市（美國的Robinhood、A股的創業板買家、印度的蚊型股小投資者）、一個令投資者無法抗拒的淘金夢（新冠肺炎加速消費模式的虛擬化、科技公司對傳統業務的全面搶攻）。

有限度參與 準備隨時「換跑道」

另一個與2000年科網熱潮很相像的現象，是當年港股經歷了本土市場的一場極嚴重的經濟內傷（當然是樓市泡沫爆破、經濟創傷仍未療癒），舊經濟周期股完全沒法參與這場新經濟熱潮。若與2000年相比，今次舊經濟股被市場遺忘的程度，甚至有過之而無不及。大量的市場指標顯示，增長型股份相對價值型股份的估值溢價，早於今年首季未有疫情前，已經超逾2000年首季前歷史高位，過去幾個月的後疫情市况正不斷加速拋離舊經濟股的估值距離。

現在的情况其實是極之尷尬，因為科技股的熱潮仍然是如日方中，即使再保守，為免落入「冠蓋滿京華，斯人獨憔悴」的局面，至少亦應該有限度參與這場派對。至於具體參與的程度高低，很視乎每個人的風險胃納而定。自己的做法， 目前暫時仍然以增長股為主力，但為了保持自己對價值型股份的市場觸覺，最近已開始有限度參與有機會受惠於經濟復蘇的周期股，以及部分超大折讓的高息磚頭股，並隨時作好轉換跑道的心理準備。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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