陸振球：5G 升級 數碼通或挾升

如果翻查歷史，2009年為3G手機開始被4G取代年代，令到電訊商的數據收入大升，如數碼通股價便在兩年時間內急升數倍，今次4G轉5G手機，也有望可推升該股。

3G轉4G 數碼通曾升數倍

技術上，數碼通股價月線圖於2018年第三季見頂後開始尋底（見圖1），現貼近下降軌，若突破有機會挾升，而日線圖則在本月中升穿三角阻力（見圖2），最近成交增加，9RSI也在50持到支持，反映有資金在密密吸納，如將止蝕位設於近月低位約4元左右，現水平買入值博，若月線升穿降軌或會挾升。

說到數碼通，同文李聲揚月前也曾指出這家公司在4G轉5G有技術優勢，皆因數碼通用的是愛立信的5G設備，採用了DSS（動態頻譜共享，Dynamic Spectrum Sharing）技術架建網絡，就是讓4G和5G在同一頻譜上共存，利用演算法，在毫秒間切換用量，那一刻有兩成5G用家，便會自然撥出兩成頻譜容量給5G。用此方法，將現有4G頻譜改成5G，令到公司不用花時間和金錢加速很多新基站——也變相可以令更多地方得到5G覆蓋。

蘋果每逢推新iPhone 股價多數升

開首說蘋果有機會10月推出新iPhone，根據過往經驗，每逢有新的iPhone推出，蘋果的股價都會炒上的居多，如相信歷史會重複，現在也許是吸納的蘋果股票的時機，若真的因此賺了錢，也可幫補換新iPhone的金額，蘋果「教主」喬布斯離世接近10年，但股價繼續升了約8倍，更成為首家巿值突破2萬億美元美股，實在厲害。

[陸振球 投資超限戰]