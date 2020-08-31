謝紹榮：商業信託適合「息魔」

有鑑於不少長者都是靠「以息養老」，利用股息這種被動收入維生，因此筆者在今期也打算湊熱鬧，跟大家分享兩個用來建立穩健收息投資組合的「貼士」。

以往不少投資者均以公司的「股息率」（Dividend Yield Ratio），即股息與股票價格之間的比率，作為挑選「收息股」準則。這方法在正常的宏觀經濟環境下，的確是可行的，因為哪些派發高息的公司股價通常都非常穩定，所以利用「股息率」作為篩選收息股的法則，並無不妥。

跌市單憑現股息率選股易中伏

然而，今年受到新冠肺炎衝擊，環球經濟急速下滑，縱然是傳統大藍籌也不能倖免股價一沉不起的厄運。由於股價跌，歷史股息率便上升之關係，假若投資者仍舊只看股息率來揀選收息股的話，便很容易「中伏」。

要避免中伏，大家必需明白上市公司的派息政策並非永恆不變，所以與其口說無憑，建議「收息一族」在挑選股票時，不妨多留意「商業信託」類股票，特別是公用類別商業信託。

對比一般股票，商業信託在派息政策方面，其分派比率通常會在信託契約內訂明，並在招股章程中披露，如香港電訊（6823）便列明可分派收入100%以股息派送。也就是說，商業信託派息政策絕不能任意改。

商業信託派息政策不能任意改

此外，由於商業信託分派的是營運收入，所以商業信託並不局限於公用類別。目前在香港上市的商業信託有4隻，兩隻屬於公用類及另外兩隻則是酒店類。

它們分別是電能（0006）分拆出來的港燈（2638），電盈（0008）分拆的香港電訊，和從鷹君集團（0041）分拆出來的朗廷（1270），還有內地的金茂酒店（6139）。

順帶一提，在港上市的商業信託，其股份名稱後面都帶有「SS」兩個英文字母，「SS」代表「合訂證券」（Stapled Securities）。

筆者打算給予投資者們第二個收息「貼士」是什麼呢？由於篇幅所限，下期待續。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]