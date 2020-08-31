趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固

聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上提出「平均通脹目標」，局方將會容許通脹水平高於2%，同時亦不會為就業設定目標。雖然鮑威爾整體言論偏向鴿派，但美匯指數下跌後回升。事實上，修訂平均通脹屬市場預期之內，所以政策公布後對美元走勢影響有限。

美匯長期走弱趨勢不變

另外美國長期國債收益率上升，孳息率曲線向上亦拉動美元；鮑威爾亦提及撇開疫情感染地區，美國經濟尚算健康，近日公布的經濟數據亦略為回穩，上周五公布的第二季度國內生產總值好過預期；雖然新冠疫情感染數字仍高，但個案增加的趨勢似乎開始有穩定迹象，都解釋了美元回升的原因。不過我們預計聯儲局今次的政策轉變並不會對美元中期走弱的前景帶來太大影響，現時距離11月美國總統大選還有約兩個月，渣打仍然相信大選的過程及結果都有可能增加市場的不確定，從而增加美元的波動。美元兌日圓在會議後最高升至106.94，不過日本首相安倍晉三因為健康理由辭任首相，美元兌日圓重回至106以下。我們預期匯價未來會傾向於105至108之間上落。

另外，近日歐洲似乎有爆發第二波迹象，德國、法國、意大利及西班牙等地的確診個案持續上升，歐元兌美元近期走勢亦受制於1.1965，我們預期匯價在再度走高前或有機會回軟至1.1660；但我們仍然維持12個月看好歐元兌美元，目標為1.25。

澳議息料維持利率不變 澳元看好

另一邊廂，英國與歐盟就脫歐談判仍未有太大進展，英鎊兌美元在1.33出現明顯阻力，有機會引發匯價回落至1.30水平，1.2875將會是支持所在。澳元兌美元就突破0.73水平，執筆時高位見過0.7323，下一個阻力將會處於0.7395至0.7400；下周將會有澳洲儲備銀行的議息會議，預料央行將會繼續維持利率0.25厘不變，渣打看好澳元兌美元，12個月的目標為0.75。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]