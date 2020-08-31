陸振輝：不要退休後才重視健康

因此不要炫耀你的金錢，到了醫院，金錢會失去絕大部分的價值；不要炫耀你的工作，當你倒下了，無數人會比你做得更出色；不要炫耀你的房子，一旦你走了，那最終都是別人的居所；你唯一可以炫耀的，就只有是你的健康！

世人都說財富重要，成功難得，但歸根結柢，有了健康，這些東西才能用得上、守得住！人生都是從哭聲中來，又在哭聲中去；都是從喜開始，以悲結束。與其爭名逐利，倒不如認真探究如何去好好活着。每個人都會說健康最重要，可就是這麼簡單的道理，但又有多少人在退休後會重視？

退休前，有時候不得不犧牲健康來換取財富；但退休後，就要避免用賺來的錢去買回健康，免得到頭來只是白忙一場空！保持身體健康，才是對自己、對家人最大的承擔。

退休者趁還來得及，就要養成良好的生活習慣：生活有規律、鍛煉要堅持。就算有良田千頃，也不過一日三餐；廣廈萬間，亦只要臥榻一張。退休後其實並不需要太多的東西，只要健康愉快地活着，就比什麼都重要！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]