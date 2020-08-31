沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」

當然，站在「穩陣派」的投資角度來看是沒錯的，但投資舊城區所需資金必定比新城區高得多，動軋就要幾百萬元，要在深圳羅湖買樓，過千萬元也有可能。你既來到大灣區買樓，就是希望「刀仔鋸大樹」，以較少的資金博取未來的升值前景，賺取更大的回報，能教你這樣買樓才是真正的投資專家；若叫你用過千萬在大灣區買樓根本就不是專家，這些只是銷售員！因為你買得愈貴，他們收到的佣金自然愈豐厚。

投資新城區 價錢低升值潛力佳

還有是，穩穩陣陣投資並不代表有爆升力，你若是有信心看得通透，了解政府的發展規劃，投資新城區的好處就是價錢低，而日後樓價升幅亦會比舊城區來得高；就像買股票一樣，你愈早入市股價就愈低，若然買中了靚貨，未來升值回報將相當可觀。當然，買新區所承受的風險亦較高，然而當你等到整個社區發展成熟了，樓價亦自然會愈來愈貴，這是必然的定律，你看如今深圳新區樓價已達天價！所以投資新城區還是舊城區，絕對視乎投資者本身性格及其所持資金多寡。

另從內地人的居住取向來看，比較富裕的內地人偏向居住新城區，由於新城區已吸引了一批大型且具實力的發展商進駐，如保利（0119）、龍光（3380）等，他們在新城區興建了很多時尚、質素高、環境優的新盤，並配備很多智能裝置，又建有完善、優質的會所設施、生活配套等；那些較富裕的內地人為了改善居住環境，提升自己的生活水準，所以也喜歡搬往新城區的樓盤居住。

相反，舊城區充斥着一批本地小型發展商，那裏所建的樓宇很多都已不入流，用料欠佳、設備殘舊，管理又不完善，蚊蟲多、衞生差，有不少樓宇的管理處更常不見人蹤，樓下大堂又常關上燈，整日昏昏暗暗的；換轉是你，當賺到錢後想改變生活環境，自然都不想再住在這類物業啦！

要是大家也看中新城區內的物業，並用作自住的話，也應先衡量何時會入住。如果打算10年後才居住，筆者建議可買些偏遠一點的新區，始終銀碼細一點；當然大前提是先要了解清楚政府未來的發展規劃，有幾多發展大計會真的落實？如物業周邊的規劃是拍板了就更好。若然打算一兩年內便入住，那就建議買些較成熟的新區，即大橋、道路已建好，社區配套充足，有市場、食肆等民生設施，那住的時候無論衣食住行都方便了。

現時實在太多不專業的評論誤導投資者，以為數據便是一切，投資大灣區物業說要人口多，GDP要高，又要住在周邊的是有錢人，但又要價錢平，世上豈有這般完美，根本就是妄想！要是繼續用此心態在大灣區物色樓盤，相信最終只會什麼也買不成！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]