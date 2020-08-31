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內循環概念 汽車內房炒一轉

【明報專訊】在往日，內地經濟以「三頭馬車」主導經濟，即以工業、投資、消費帶動經濟增長，惟近年中國內地飽受「內憂外患」，外在方面有困擾多時的中美貿易戰，內在方面，近日水災旱災為患，以及新冠肺炎疫情拖累內銷及進出口貿易。因此，日前國家主席習近平再強調「經濟內循環」，相信在國策推動下，個別板塊會有不俗的上升潛力。

明報記者 黃清瑤

何謂「經濟內循環」?引述兩會時國家主席習近平的一段講話「我們要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」這句話的含意，是指由原材料至生產、銷售都在國內完成，國家自行生產的產物由國民消化，不同以往過分依舊外銷，可見層面上較內需更廣泛。

同時又強調要減少浪費並物盡其用，故國家發改委又公布《汽車零部件再製造管理暫行辦法》，鼓勵汽車業回收二手零件如發動機、變速器等再復修，並用作生產新車。由於不想外界錯誤解讀為「閉關鎖國」，因此又強調「國際雙循環」，即以內需推動外銷，但整體以內需為主導。這種做法形同仿效美國，因美國內需佔GDP約七成。

汽車產業鏈長 留意比亞迪吉利

坊間不少評論都認為，內循環是「十四五規劃」的主要方針，即由2020年至2024年這5年間中國經濟發展規劃。哪麼在政策推動下，是否所有內需股都會跑贏大市呢？艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，投資者可留產業鏈較長較深的汽車股，因為汽車生產涉及多方面原材料，過去研究指可帶動150多個行業，包括機牀、模具、鋼鐵、有色金屬、電子和化工等。昔日汽車業為內地GPD貢獻4%，行業合共僱用約470萬名員工，車企繳稅佔總稅收4.5%。

如要在汽車業選股，他會建議選擇電動車概念股比亞迪（1211）及吉利汽車（0175），主要是由於不少地方政府都大力推動新能源汽車，加上減少排放廢氣都符合國家政策。此外，新能源汽車可以帶動科技創新，因此相關行業可看高一線。不過要留意，新能源汽車對技術要求高，難在沒有基礎下發展相關產業，因此傳統汽車企業不易轉型發展新能源汽車，即使轉型亦需大量資源及時間投入。

因此，相關股份可作中長線投資，以比亞迪為例，2019年的財務報告顯示，公司有五成營業額是來自於汽車及相關產品，另外8%為二次充電電池及光伏，其餘為手機部件及組裝服務。銷售方面有84%為國內客戶，僅3%為銷售到美國，可見難受貿易戰以及西方國家封閉政策影響。最新公布未經審核的銷量數據顯示， 由今年初至7月底，公司汽車總銷量為19萬輛，較去年同期跌26.65%。至於吉利汽車在近日的電話會議上表示，新能源汽車是公司未來的發展方向，下半年將推出「幾何C」電動車，明年亦會推出設有自動駕駛技術的全新電動車款。

人才聚集 長三角內房看俏

內房亦為另一個有機會受政策帶動的板塊，因行業牽涉水泥、鋼鐵，後其銷售、物業管理等都帶來一定程度的經濟增長。當中特別看好位於長三角的內房公司，因為習近平主席在合肥的座談會上曾指出，「長三角區域要發揮人才富集、科技水準高、製造業發達、產業鏈供應鏈相對完備和市場潛力大等諸多優勢。」

事實上，長三角聚集不少科網巨企，如阿里巴巴（9988）總部位於杭州、平安好醫生（1833）總部位於上海，在推動科投發展同時，亦會令更多人才聚集於長三角一帶，並增加當地房地產需求。當中部分三線城市樓價仍低水，增長潛力會較高，投資者可留意在三線城市有較多業務的佳源國際（2768）。不過如政府會否放寬限購令以及「房住不炒」政策，都令行業前景有較多未知數。

中國科技 軟件強於硬件

目前，中國因政治及貿易戰等問題被西方國家封殺，更有機會斷絕科技零件供應，就如有傳聞指出，美國制裁中國並不再供應手機零件，導致華為有可能在下月15日無法再製造麒麟芯片。陳政深表示，中國科技落後西方國家一段距離，要拉近距離並非易事，相信在負面因素下，手機設備股、半導體股走勢難有上升動力。在未來亦看不到中國可自行研發芯片這類高端技術的可能性，硬件發展將會是困擾重重。

相反，中國科技強項在於將不同技術併合和應用，如騰訊（0700）旗下的微信有多元化功能，包括即時通訊、電子支付及社交平台，軟件一體性功能遠勝於西方同類型軟件。長遠而言，續看好ATMX阿里巴巴、騰訊、美團點評（3690）及小米（1810）〉股份業務不但勝於美國同業，而且已累積龐大客戶群，可支持公司業務增長。當中特別看好阿里巴巴及騰訊，因綜合性業務強；反之小米正面對國外市場抵制，帶來銷售數據方面的負面因素。目前港股多隻個股份創歷史高位，恒指卻維持於25000點水平，不過市場資金充裕，預料會持續港入這些基本面較強的科技股。

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相關字詞﹕新能源 長三角 十四五規劃 美國制裁 手機設備股 比亞迪 政治 小米

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