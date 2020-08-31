經濟
陳大為 世界為觀

投資策略

陳大為：生意淡薄 不如賭博

【明報專訊】先請讀者看一個圖：美國債市vs股市市值圖。在1999年、2007年，即股市將大跌前，股市的市值已經上升至幾近和債市一樣（相差小於10%）。但在其他未那麼厲害的時間，股市的市值比債市差距多過10%。在2019年，這個比率小過10%。更重要的是，雖然在2020年第一季，股市的市值股市因大跌而下降，債市因Fed泵錢而增加，是以相差的比率又大於10%。然而，自第二季至今，美國大部分股市不單已收復失地，甚至破了新高；反而債市的規模仍然是原本的速度增加。如此一來，估計至今股市市值又接近債市規模。以數據看，又會再subject to another drop。

道理很明顯：愈多錢進入股市，表示風險胃納愈高。考慮到fixed income market更多由機構主導，股市既有機構亦有散戶，考慮到散戶的風險管理一般較專業機構弱，是以更冒風險。專業戶又發覺到沽空的值博率足夠，可以送一程為止。現時「生意淡泊，不如賭博」，不論執笠的中小企業主，還是被裁的員工，生意或工作的收入沒有了，只能依賴遲早沒有的失業和其他救濟來支撐。偏偏與此同時，物價及預期通脹率都在上升（因供應鏈未復原），等於逼散戶進入投資門檻最低的市場──股市。

更要命的是，機構也有玩弄風險的地方：自然就是鼓勵大客抵押自己的股票套錢再去做其他投資，又或者the reverse：抵押fixed assets套錢炒股票。加上FANNG又可以用available cash回購自己的股票再推上。咁可以形成連環套上套。但又由於在實則負利率下，唔買高風險資產，就「執輸行頭，慘過敗家」，結果只能繼續押注。

只是，如前文示：在低息又高通脹下，等於短債利率長期低，長債利率卻不能不升，結果是長短債息差上升，銀行反而在借貸上更保守，更願意去買fixed income assets。如此一來，企業不能通過擴張增加盈利（當然有少數例外），pure profits亦不易增長，但股價卻因為焗炒而上升。最能resemble這種discrepancy的，就係當年卡特治世時的高通脹，以及1999至2000年科網狂潮的股市泡沬。當然今次兩者合一。

如此情况下，股市還可以末路前狂奔，黃金亦有燃料可以再升。那麼在最終沒有錢能夠再推高股市前，投資者還是可以兩面落注，以待大凶（空）之時也。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

上 / 下一篇新聞

四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
四大內銀半年純利跌逾一成 次季壞帳撥備飈 增幅最少27%最多近倍
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
下半年盈利仍受壓 分析：或停派股息
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
淨息差收窄 中銀半年少賺12%
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
對匯控停派息感意外 平保：冀盡快恢復派息
積金局：積金易料今年內批標書
積金局：積金易料今年內批標書
以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股
以立林少陽：買騰訊如買一籃子科技股
本地地產股仍可買來收息
本地地產股仍可買來收息
買港交所可對冲中美關係風險
買港交所可對冲中美關係風險
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
安聯黃瑞麒：機械工程工業股受惠復蘇
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
WeLab：不想只服務有錢人 港產獨資虛銀 三大理念吸客
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
83歲客5分鐘完成開戶 「仲叻過我」
中石化半年蝕217億
中石化半年蝕217億
晶門：疫情惠及旗下產品需求
晶門：疫情惠及旗下產品需求
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
TVB電商業務 無意涉足物流 李寶安：財務資源足夠未來3年發展
安盛推危疾保險加保產品
安盛推危疾保險加保產品
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
WFH或衍生網絡安全風險 Blackpanda：恐侵企業系統
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
傳統鎖變智能鎖 最快5分鐘安裝
投資1000萬開發 料兩年後可回本
投資1000萬開發 料兩年後可回本
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
張兆聰：京東績佳急飈 可中長線持有
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
卓啓雄：債券基金較債券更具分散風險作用
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：業績勝預期 小米購25133
金子：業績勝預期 小米購25133
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
張兆聰：科技股波動大 聯想勝在穩定
蔡金強：君子豹變的安倍
蔡金強：君子豹變的安倍
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
謝偉銓：住宅物業不減辣有因
內循環概念 汽車內房炒一轉
內循環概念 汽車內房炒一轉
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
沈永年：投資舊城難「刀仔鋸大樹」
陸振輝：不要退休後才重視健康
陸振輝：不要退休後才重視健康
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
趙海珠：聯儲局「放鴿」 美元或整固
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
謝紹榮：商業信託適合「息魔」
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：5G 升級 數碼通或挾升
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
陸振球：「內循環」掀新一輪尋寶遊戲
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
林少陽：科技泡沫2.0 平衡新舊經濟股
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
技術取勝：石藥升穿16.3元現突破
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
李聲揚：政府救巿引發尋租現象
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
潘迪藍：歐元短期調整是入巿機會
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
蘇沛豐：受惠長息上升 中壽追落後
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
李順威：最擁擠交易是科技股 其次黃金
劉思明：追落後大型股 石藥可取
劉思明：追落後大型股 石藥可取
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
何啟聰：趁高位回軟吸納 美團購 25552
瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617
瑞銀亞洲：憧憬追落後 網易購23617
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
摩根大通亞洲：恒生科指最重磅 小米購24737
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
周顯：農夫山泉靠薄利多銷
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何國良：深圳特區迎40周年 留意相關股
何濼生：經濟復蘇 人人有責
何濼生：經濟復蘇 人人有責
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
王弼：炒金礦股GDX利潤厚
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
曾淵滄：新經濟離不開舊經濟
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
湯文亮：如何雄霸賭業看美國失策
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
陳永傑：買樓抗衡美元貶值
廖偉強：移民易還是上車易？
廖偉強：移民易還是上車易？
布少明：搶在「北水歸位」前入市
布少明：搶在「北水歸位」前入市
李志成：樓市不弱 反撲在望
李志成：樓市不弱 反撲在望
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
太古城均呎1.8萬元 重返年初爆疫時 按月大跌逾一成 十大屋苑逾半錄跌幅
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
一手本月逼千宗 帝御佔五成半
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
龍門居3房綠表420萬 重返年初價
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
MALIBU本月破150宗租賃 3房月租2.6萬
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
白石角嘉熙 「水晶廚房」擴室內空間感
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
君傲灣量升價跌 呎價回落6%
臨近退休 選側重保證回報年金
臨近退休 選側重保證回報年金