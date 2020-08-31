陳大為：生意淡薄 不如賭博

道理很明顯：愈多錢進入股市，表示風險胃納愈高。考慮到fixed income market更多由機構主導，股市既有機構亦有散戶，考慮到散戶的風險管理一般較專業機構弱，是以更冒風險。專業戶又發覺到沽空的值博率足夠，可以送一程為止。現時「生意淡泊，不如賭博」，不論執笠的中小企業主，還是被裁的員工，生意或工作的收入沒有了，只能依賴遲早沒有的失業和其他救濟來支撐。偏偏與此同時，物價及預期通脹率都在上升（因供應鏈未復原），等於逼散戶進入投資門檻最低的市場──股市。

更要命的是，機構也有玩弄風險的地方：自然就是鼓勵大客抵押自己的股票套錢再去做其他投資，又或者the reverse：抵押fixed assets套錢炒股票。加上FANNG又可以用available cash回購自己的股票再推上。咁可以形成連環套上套。但又由於在實則負利率下，唔買高風險資產，就「執輸行頭，慘過敗家」，結果只能繼續押注。

只是，如前文示：在低息又高通脹下，等於短債利率長期低，長債利率卻不能不升，結果是長短債息差上升，銀行反而在借貸上更保守，更願意去買fixed income assets。如此一來，企業不能通過擴張增加盈利（當然有少數例外），pure profits亦不易增長，但股價卻因為焗炒而上升。最能resemble這種discrepancy的，就係當年卡特治世時的高通脹，以及1999至2000年科網狂潮的股市泡沬。當然今次兩者合一。

如此情况下，股市還可以末路前狂奔，黃金亦有燃料可以再升。那麼在最終沒有錢能夠再推高股市前，投資者還是可以兩面落注，以待大凶（空）之時也。

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[陳大為 世界為觀]