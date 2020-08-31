蔡金強：君子豹變的安倍

類似一幕，已不是第一次在安倍身上發生。2007年，因為這種病，安倍任職只有一年就辭去首相職務；2013年，他重新出任首相，單一首相任職長達2799天，打破他外叔公佐藤榮作的2798天，創造了日本政壇戰後最長首相任職的歷史。

安倍第一任拜相只任職366天，太短了，大家印象不深，2013年再次登場，一開始幾年給中國人的印象很不好，當時接的是民主黨野田佳彥的班，當時正值中日因東京都把釣魚島私有化而全面關係惡化，所謂的東海危機，那幾年的安倍給中國人的印象是反華死硬派。可隨着時間的推移，安倍的好，實事求是，為民鞠躬盡瘁死而後已，甚至對華的態度都變得友善，今時今日，相信大部分人都認為他是日本政壇一個不世出的政治家。有安倍這個首相，日本人真是幸福。

不拘小節 國家為上

安倍一開始給大家的印象是諂媚渺小，在美國人，不論特朗普總統，還是議員盧比奧而已，都是一副諂媚樣子，謹小慎微的小媳婦樣子。在普京面前就更是一副怕得要命的樣子。在國際政壇，安倍見的最多的大國領導人，可能是普京。去年有一次，紐約聯合國大會期間，安倍和普京約定見面的時間，一看要遲到了，安倍一溜小跑奔向普京。眾目睽睽之下，一溜小跑，也太有失日本首相的身分。最出名的還是跟特朗普，一次是陪老特打高爾夫。為追上特朗普，年紀不小的他，一溜小跑想爬上沙坑，不料腳步沒站穩，摔了個四腳朝天。前面的特朗普正眼都沒看到，自顧自在朝前走。安倍後來自嘲：特朗普稱讚自己是他認識的最好體操運動員。還有一次是跟特朗普握手，特朗普用全力握住了安倍的手有20秒，痛得安倍咧嘴。要找安倍的這種所謂「失格醜態」還真不少，可小金人今天指這些例子要說的恰恰是安倍的「社稷為重，首相為輕」的高風亮節。在國家利益面前，自己的所謂個人尊嚴並不重要。一切都是以日本，日本人民的利益為決定重要。

三世三公 顯赫無人能及

對於這些媒體和外界的不解和嘲諷，安倍的解釋：他這樣做，只是遵循「君子豹變」。君子豹變可能絕大部分的中國人都已經不知道啥意思，可日本人安倍卻完美以身作則。「君子豹變」出自中國的古籍《易經．革卦》中的「大人虎變，小人革面，君子豹變」。「君子豹變」就是說君子做事要像豹子那樣蛻變，從醜陋到美麗，從幼小到壯大。而且，要強調身分，強調一種氣節，強調優雅。不能像小人那樣，為了利益去屈尊，也不可能向大人物、國王那樣虎虎生威，他應該有一種優雅之氣。

安倍的原話是：「並非為保身而豹變，而是為了國家和民眾，可以捨棄面子，這是我們作為領導人應該有的姿態。」聽着是不是有點淚奔的感動！

中國古人對世家大族身分顯赫的最頂級評語就是「四世三公」，也就是一個家族四代裏有三個人坐上三公（接近位極人臣）位置。日本至今也是帝制，可君子豹變的安倍卻事實上在出身上比四世三公還牛，他的家族真實水平是「三世三公」，他外祖父岸信介，外叔公佐藤榮作，和他自己都是日本戰後首相，他和外叔公更是日本戰後首相任期第一和第二任期長。安倍父親安倍晉太郎也曾任內閣官房長官、外務大臣等要職。安倍的老家在本州山口縣，這個地方歷史上出過八個首相，山口縣古時叫長州藩，明治維新就是長州和薩摩兩藩搞出來的，日本陸軍幾百年都是長州藩出身人士支配。就連老婆也是日本食品業巨頭森永制果社長松崎昭雄的長女，牽線人正是日本前首相福田赳夫夫婦。所以這樣的出身配合這樣的情懷，我不得不說日本百姓幸福。

安倍後繼者的苦……安倍辭職後，最主要的事就是誰繼任？日本走的是議會代表制，類似英國。現在安倍的自民黨和盟友公明黨佔議會大多數，所以繼任者就看誰當上自民黨新總裁。牌面上，副首相兼財務大臣麻生太郎、自民黨政調會會長岸田文雄、自民黨前幹事長石破茂、內閣官房長官菅義偉，以及防衛大臣河野太郎都是熱門人選。但麻生太郎已宣布不會參選自民黨總裁。新首相將任職到2021年9月，安倍任期結束之時。所以新首相事實上只是看守首相的角色，任期才一年，主要是下屆誰上。而無論新首相為何人，都需面臨新冠疫情難題和疫情對日本經濟的重創和中美攤牌兩件天大難題。

安倍本人沒有公開支持任何候選人，可安倍一直把自民黨政調會會長岸田文雄作為繼任者培養。菅義偉也是他自己人。這兩人屬於黨內的溫和派，對於修憲的熱情沒有安倍強烈。可惜兩人在民間聲望不高。反而自民黨前幹事長、鷹派政客石破茂是岸田最大的競爭對手。石破茂民間支持很高，可是他在自民黨內部派係太弱，不夠人提名，他能不能選取決二階俊博派係支持（親華派，諷刺吧？石破茂相當反華）。

另外前首相小泉純一郎次子、環境大臣小泉進次郎和防衛大臣河野太郎（嘴上反華，他爸河野洋平卻是出名親華派）也有一定機會。坦白說，只要不是石破茂，其他對華態度都差不多。可安倍下野，以後中國就很難期待未來幾年有人能在日本國內力挽狂瀾保持中立了，日本整體會向美國傾斜。可哪怕安倍在，如果不倒向美國，遲早也會被弄死。日本韓國的領導人如果敢逆美國意，美國控制的東京/首爾檢察院的狗就會出動，配合情報部門，最後弄死你。所以日韓本質上是半殖民地。

繼任人面對經濟壓力大山

8月17日，日本政府公布數據顯示：第二季度GDP按季下降7.8%，按年率計算降幅為27.8%，是有紀錄以來最大降幅，也是日本GDP連續第三個季度出現下降。而且趨勢頹靡。2012年12月，捲土重來的安倍晉三從經濟出發，大力推動安倍經濟學。

所謂的安倍經濟學有三個核心要素：

（1）執行擴張性財政政策，通過大規模社會性投資拉動國內消費增長；

（2）大力推行貨幣量化寬鬆政策，刺激投資和消費；

（3）對國內產業進行結構改革，及大規模公共投資。

可是現實太難了，尤其是環球經濟危機，反全球化和新冠疫情。安倍也是束手無策，只能寄望於兩件事：

一是通過改善對華關係共同推動RCEP和東北亞自貿區的建立，以此擴大日本企業的出口規模，以及提高日企在全球供應鏈中的地位。二是希望明年在東京舉辦的奧運會能刺激國內消費，降低通縮壓力。

可現在呢？東北亞自貿區事實上是美國最忌諱的，一旦搞成，將是世界最大經濟自貿區，而且中日韓可能和解，所以老美怎會容許？日韓誰推中日韓自貿區，誰就得下台或者死？2012年，中日韓搞過一次，當時韓國的盧武鉉最後下場就是死，當時一談，所謂的保釣人士就會出動，才有後來的釣魚島私有化，明白了嗎？政治就是這麼骯髒。自疫情大流行以來，全球貿易活動深受打擊，而以出口經濟為導向的日本，也勢必深受影響。日本已經連續三季度GDP下降，可以預見，日本經濟大衰退已成事實！未來中美進一步攤牌，你說日本的經濟會好還是壞？中國是日本最大貿易順差國，你說如果日本被迫站隊美國，中日關係如何。總體來說，在美國執意全力圍剿中國的罪惡使命下，全世界都將陪葬，誰是輸家，誰是贏家，事實上最後可能只有輸家。可人類天生就是愛折騰，你又能怎樣？

拜拜安倍，期待你的第三次拜相，身體第一，加油！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]